Un nou moment bizar cu Joe Biden - Președintele SUA susține că vede des copii care îi arată degetul mijlociu (VIDEO)

Președintele Joe Biden a declarat unui grup de susținători, la un eveniment de campanie din Scranton, Pennsylvania, că vede adesea copii de 7 și 8 ani care îi arată degetul mijlociu în timp ce conduce prin cartiere sau așezări rurale.

În timp ce vorbea marți la un eveniment de campanie în orașul său natal, președintele a denunțat panourile afișate în fața caselor, pe care scrie "F... Biden" și apoi a spus că este adesea martor la faptul că vede copii mici care îi arată degetul mijlociu.

"Nu m-am gândit niciodată că voi vedea un moment în care să trec printr-un cartier sau un sat care se află în vestul țării și să văd panouri mari care au în mijloc o pancartă cu Trump pe care scrie "F... Biden" și să văd un copil mic care stă cu degetul mijlociu - de șapte ani, opt ani", a spus Biden.

"Ei bine, vă promit, se întâmplă tot timpul", a adăugat el.

Biden se declară opusul lui Trump

Comentariile lui Biden despre copiii care îi arată semne obscene au urmat comentariilor pe care le-a făcut cu privire la motivul pentru care s-a aruncat în cursa prezidențială din 2020. Acesta, așa cum a făcut-o de numeroase ori în trecut, a citat atacul cu mașina de la Charlottesville, Virginia, din august 2017, ca motiv pentru care a candidat la președinție împotriva lui Trump. În cadrul atacului, o tânără a fost ucisă de un bărbat care a trecut cu mașina prin mulțimea mare de oameni care protestau împotriva unui miting al supremației albilor din oraș.

"Iar viitorul meu adversar, actualul meu adversar - l-au întrebat ce părere are despre asta. El a spus că au fost 'oameni foarte buni de ambele părți'", a spus Biden despre Trump. "Și am să spun ceva care poate părea scandalos pentru voi, dar m-am gândit... el este antiteza a tot ceea ce cred eu și am crezut că îl pot învinge. Și de aceea am candidat".

Președintele a adăugat apoi că pentru el nu contează dacă filozofia politică a unei persoane este "de stânga, de dreapta sau de centru". "Dar contează dacă vei respecta sau nu regulile de bază, dacă vei avea un simț al decenței", a spus Biden.

Pe măsură ce campania prezidențială din 2024 s-a încins în ultimele luni, Biden și-a intensificat criticile la adresa lui Trump și a susținătorilor săi, susținând că adversarul său politic este o "amenințare" pentru țară.