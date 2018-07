Un nou SCANDAL la TVR: Şapte membri ai Consiliului de Administraţie cer socoteală pentru eliminarea lui Dragoş Pătraru

Şapte membri ai Consiliului de Administraţiei al SRTV solicită, printr-o scrisoare adresată preşedintelui director general Doina Gradea, convocarea unei şedinţe extraordinare a forului de conducere a televiziunii publice. Aceştia îi reproşează Doinei Gradea obstrucţionarea activităţii CA, prin luarea unor decizii fără consultarea Consiliului şi refuzul de a pune la dispoziţia membrilor CA a unor documente solicitate. Totul a pornit de la rezilierea contractului dintre TVR şi Dragoş Pătraru, realizatorul emisiunii "Starea naţiei".

Vezi AICI scrisoarea semnată de cei şapte membri ai CA al TVR! (.pdf)

Semnatarii scrisorii sunt Liviu BRĂTESCU, Monica GHIURCO, Sorin ILIEȘIU, Dan LAZEA, Hajnalka NAGY-DEBRECZENI, Cristian Vasile PETCU şi Christel ȚOPESCU

Textul scrisorii:

"Doamnă Președinte Director General al Societății Române de Televiziune, Ne adresăm pe această cale pentru a vă atenționa că Televiziunea Română are ca for suprem și legal de conducere Consiliul de Administrație (CA), for care nu poate fi desconsiderat și ignorat prin decizii unilaterale ale dumneavoastră, ale Comitetului Director, ale Departamentului Juridic sau ale altor structuri interne ale TVR. Spre deosebire de acestea din urmă, Consiliul de Administrație al TVR nu vă este subordonat ci, dimpotrivă, este forul care, printre alte atribuții conferite prin Legea nr. 41/1994, “aprobă concepţia de dezvoltare a societăţii şi normele privitoare la strategia şi structura programelor; supraveghează respectarea modului în care societatea îşi îndeplineşte obligaţiile asumate în schema de programe şi în licenţa de emisie eliberată de Consiliul Naţional al Audiovizualului”. Același act normativ precizează și că “autonomia și independența editorială a serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune sunt garantate prin lege, iar programele acestora sunt ocrotite de orice ingerințe ale autorităților publice, precum și de influențele oricăror partide, formațiuni social-politice, sindicale, organisme comerciale și economice sau grupuri de presiune”. Toate acestea reprezintă norme, reglementări și principii pe care noi, semnatarii acestei scrisori, suntem obligați, nu doar de lege ci și de propriile convingeri deontologice și morale, să le apărăm.

În scurta perioadă de timp care a trecut de la începerea mandatului actualului Consiliu de Administrație, TVR a fost subiectul mai multor scandaluri. În toate aceste situații, în spațiul public a fost folosită sintagma “conducerea TVR” deși Consiliul de Administrație nu a fost niciodată consultat cu privire la deciziile și acțiunile pe care le-ați întreprins fie dumneavoastră personal, fie la nivelul Comitetului Director al TVR, referitor la aceste scandaluri. În respectivele situații, de la scandalul “Cap de porc” la scandalul Eurovision 2018 și la scandalul Dragoș Pătraru, în care ați fost implicată personal, comunicarea din partea TVR s-a făcut exclusiv din partea cabinetului Președintelui Director General ignorându-se opiniile exprimate în Consiliul de Administrație.

În ceea ce privește emisiunea Starea nației difuzată de TVR1, realizată în urma contractului cu domnul Dragoș Pătraru, deși Comisia de Etică și Arbitraj a TVR avea în lucru analizarea cazului, nu ați mai așteptat, așa cum ar fi fost normal și cum s-a discutat în Consiliul de Administrație, raportul acestei Comisii. Mai mult, fără să consultați Consiliul de Administrație, cu câteva zile înaintea ședinței acestuia din ziua de 26.06.2018, ați adoptat Hotărârea Comitetului Director nr. 619 privind denunțarea unilaterală a contractului cu domnul Dragoș Pătraru și eliminarea emisiunii Starea nației din grila de programe a TVR.

La aflarea acestei știri, am cerut explicații și ne-am exprimat dezacordul față de nesocotirea Consiliului de Administrație într-o decizie atât de importantă pentru TVR. Vă reamintim că membrii Consiliului de Administrație au solicitat repetat să vadă condițiile contractuale (respectând legislația în vigoare, după anonimizarea datelor personale etc.) ale colaborării cu anumite persoane/firme producătoare de conținut/emisiuni pentru TVR, de exemplu pentru emisiunile Starea nației și România 9. Accesul membrilor CA la aceste informații a fost însă mereu refuzat invocându-se clauzele de confidențialitate din contracte. Reamintim în acest context că aceste clauze privesc terții; Consiliul de Administrație nu este o “parte terță” la un contract al TVR, ci este chiar forul care are acces la orice document care vizează buna funcționare a TVR, tocmai pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză.

Considerăm că prin acțiuni precum cele descrise mai sus, Consiliul de Administrație a fost obstrucționat în exercitarea mandatului său legal, punându-se sub semnul întrebării îndeplinirea misiunii pe care o are Televiziunea publică conform legislației în vigoare. În concluzie, în funcție de disponibilitatea celor implicați, vă solicităm organizarea în cel mai scurt timp posibil a unei ședințe extraordinare a Consiliului de Administrație și, în urma analizării contractului pe care domnul Dragoș Pătraru îl are cu TVR și a presupuselor încălcări ale clauzelor contractuale, să supuneți la vot propunerea dumneavoastră și a Comitetului Director condus de dumneavoastră de întrerupere a relațiilor contractuale ale TVR cu domnul Dragoș Pătraru.

Din respect pentru cheltuirea banului public, vă reamintim și că un eventual proces pierdut pe această speță va atrage daune care vor trebui plătite tot din bugetul TVR, așa cum s-a mai întâmplat în istoria instituției. Nu în ultimul rând, pe ordinea de zi a acestei ședințe extraordinare solicităm o informare despre organizarea în curs și contractele semnate pentru festivalul Cerbul de Aur, precum și situația la zi a veniturilor din publicitate obținute din transmisia Campionatului Mondial de Fotbal 2018."