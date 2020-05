Un număr de 60.541 de întreprinderi mici şi mijlocii sunt înscrise în programul IMM Invest (FNGCIMM)

Un număr de 60.541 de întreprinderi mici şi mijlocii sunt înscrise, în prezent, în programul IMM Invest, iar în prima fază vor fi susţinute peste 750.000 de locuri de muncă, informează Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM.

"FNGCIMM anunţă public faptul că s-a ajuns la zi în ceea ce priveşte analiza de eligibilitate a înscrierilor în aplicaţia www.imminvest.ro., un număr de 60.541 întreprinderi mici şi mijlocii sunt înscrise în programul IMM Invest, iar un prim efect benefic este că, în prima fază, vor fi susţinute peste 750.000 de locuri de muncă", se arată într-un comunicat al FNGCIMM remis miercuri AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în mai puţin de o lună de la lansarea Programului IMM Invest şi de la deschiderea înscrierilor în aplicaţia www.imminvest.ro pentru companiile de tip IMM, programul guvernamental a intrat în cea de-a treia fază de implementare.

"Procesul de analiză este la zi, iar solicitările eligibile sunt transmise într-un ritm accelerat către bănci. În maximum 72 de ore de la înscrierea în aplicaţie, fiecare solicitare a fost fie admisă din punctul de vedere al eligibilităţii, fie s-au cerut clarificări IMM-ului în vederea completării sau corectării documentaţiei necesare în această fază. Partenerii bancari au digitalizat procesele de analiză a acestor solicitări, astfel într-un timp foarte scurt vor reuşi să proceseze un volum foarte mare de cereri de credit", se arată în comunicat.

Guvernul a adoptat miercuri o ordonanţă prin care ambiguitatea criteriului Covid a fost eliminată din programul IMM Invest, a anunţat ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.

"În şedinţa de Guvern de astăzi (miercuri, n.r.) am avut două ordonanţe importante, prima ordonanţă a eliminat câteva bariere pe care le-am identificat la programul IMM Invest, după discuţiile atât cu clienţii, cât şi cu sistemul financiar-bancar. Două bariere foarte importante au fost eliminate astăzi: în ceea ce priveşte creditele de investiţii, garanţia de stat se va face doar asupra investiţiei. Deci va fi o garanţie de stat, ipotecă legală, imobiliară sau/şi mobiliară asupra activelor finanţate prin credit. Deci doar pe investiţie. Nu mai există o garanţie extinsă. În cazul liniilor de credit, garanţia se va face doar asupra conturilor deschise de beneficiarii programelor instituţiilor de credit, asupra tuturor conturilor, deci şi aici s-au făcut lucrurile mai simple. O altă barieră eliminată a fost acel criteriu Covid, care a ieşit din această schemă. Este un lucru la care am ţinut de la început. Era o ambiguitate, el nu exista acolo, dar ca să fie lucrurile clare, astăzi am modificat ordonanţa în sensul în care această ambiguitate a fost eliminată", a afirmat Florin Cîţu.

Practic, firmele care aplică pentru creditele garantate de stat în programul IMM Invest nu vor mai depune declaraţii pe proprie răspundere prin care să ateste că au fost afectate de Covid 19, iar băncile nu vor mai institui ipotecă mobiliară asupra universalităţii bunurilor companiilor beneficiare, precizează Ministerul Finanţelor, printr-un comunicat remis AGERPRES.

"Anunţăm partenerii bancari şi potenţialii beneficiari ai Programului IMM Invest România că FNGCIMM a luat toate măsurile operaţionale care se impun pentru a asigura aplicarea imediată a noilor prevederi legale mai favorabile relaţiei creditor-debitor, solicitările de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului depuse până la data intrării în vigoare a modificărilor legislative aprobate în şedinţa de Guvern de astăzi se vor soluţiona prin aplicarea noilor parametrii de analiză, recalibraţi în urma intervenţiilor legislative aprobate în şedinţa de Guvern de astăzi, 27.05.2020", se precizează în comunicatul FNGCIMM.

Primele două etape necesare a fi parcurse de către IMM-urile înscrise în program pentru a accesa finanţări garantate de stat constau în analiza eligibilităţii privind încadrarea în categoria IMM, selecţie realizată de FNGCIMM, iar faza a doua este realizată de băncile partenere şi vizează analiza solicitărilor IMM pentru acordarea creditelor pentru capital de lucru şi de investiţii garantate de stat.

Cea de-a treia etapă constă în transmiterea în aplicaţia webplafon a programului IMM Invest a dosarelor de credit aprobate de bănci pentru accesarea garanţiei în nume şi cont stat, precum şi a grantului oferit prin schema de ajutor de stat, care va acoperi costurile cu dobânzile şi comisioanele, aferente creditului pana la 31.12.2020.

În acest moment, în aplicaţia web plafon a FNGCIMM se află un număr de 1441 credite aprobate de bănci în valoare de 1.073.540.960 de lei pentru accesarea garanţiei în nume şi cont stat, precum şi a grantului oferit prin schema de ajutor de stat.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.