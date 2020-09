Un pacient externat după ce a stat în spital 25 de zile diagnosticat cu COVID-19 rupe tăcerea

Un fost pacient al Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, bolnav de Covid, povestește experiența celor 25 de zile de spital: „Am văzut de pe geamul salonului mașini mortuare care veneau să ridice morții, dar și oameni bucuroși că pleacă sănătoși acasă”, conform Mediafax.

„După 25 de zile în spital, 9 teste pozitive, al 10-lea test negativ și analiza din sânge care conține anticorpi Covid 19. După o perioadă lungă și grea de spitalizare, am reușit cu ajutorul d-nei doctor Monica Cialma și personalui medical de la Spitalul Victor Babeș, care, pentru profesionalism și omenia aratată, merită toate mulțumirile din lume, să scap de acest virus. Virus care EXISTĂ și nu m-a plătit nimeni să spun asta, ba chiar aș fi plătit eu doar să scap de el”, scrie fostul pacient.

Acesta nu știe de unde a luat virusul, dar se declară bucuros că nimeni din familia sa sau dintre cunoscuți nu a fost infectat.

„Boala a debutat cu o săptămână înainte de internare, cu frisoane, cu temperatură și o stare de slăbiciune dar..., nu credeam că mi se poate întâmpla mie... M-am hotărât să merg la urgențe, acolo printre alte analize, mi-au făcut și testul Covid, care, după 24 de ore de izolare a ieșit POZITIV!!! La început, a fost un șoc, până la 57 de ani nu am stat internat în spital nici măcar o oră, nu am nicio altă boală cronică am o viață sănătoasă și totuși m-am infectat. De câteva luni, auzim o mulțime de lucruri, grave sau mai puțin grave, adevărate sau mai puțin adevărate despre Covid19, dar atunci când ajungi să te infectezi tu, simți...diferit.Oare ce se va întâmpla ...?!, adaugă fostul pacient.

El mărturisește că nu a făcut o formă gravă a bolii, dar nu a fost ușor.

„Am avut colegi de salon, (am stat în două saloane și am avut opt colegi), care au făcut forme urâte, cu insufiență respiratorie, tuse, temperatură, dar și alții care nu au avut probleme. În aceste 25 zile de spitalizare, au fost zile bune sau mai rele, am văzut de pe geamul salonului, mașini mortuare care veneau să ridice morții, dar și oameni bucuroși că pleacă sănătoși acasă. Am văzut doar ochii blânzi ai doctorilor și ai asistentelor, cărora aș fi vrut să le strâng mâna, drept mulțumire, și am simțit că am mulți prieteni care sunt alături de mine, cărora le mulțumesc”, își încheie postarea fostul bolnav.