Un politician din Mexic și-a început campania electorală fiind plimbat într-un cosgiuc

Carlos Mayorga, candidat pentru un post în Congresul din Mexic, și-a început campania electorală fiind plimbat într-un cosgiuc. A vrut astfel să atragă atenția asupra incompetenței politicienilor de a ține în frâu epidemia Covid și activitatea infracțională a cartelurilor, principalele cauze ale numărului ridicat de decese din țară. Mayorga, care candidează în statul Chihuahua din partea Partidului Encuentro Solidario, spune că și-a dorit să semnaleze politicienilor că mii de oameni mor „din cauza indiferenței lor”.

Alegerile pentru Congres au loc în luna iunie, iar campania electorală a provocat un val de violență fără precedent. 16 candidați au fost uciși până acum, scrie smartradio.ro.

Mayorga a venit la un miting electoral într-un sicriu auriu, acompaniat de membrii echipei de campanie, care purtau costume de protecție și coroane de flori în semn de omagiu pentru victimele Covid. Bilanțul deceselor provocate de epidemie a depășit 200.000 în Mexic, una dintre cele mai afectate țări din lume.

Mai mult de 300.000 de mexicani au fost uciși după ce guvernul a implicat armata în lupta contra cartelurilor de droguri, în 2006, arată cifrele oficiale.

Politicienii „nu vorbesc despre amploarea rețelelor de crimă organizată. Nu vorbesc nici despre gestionarea haotică a crizei Covid”, spune Mayorga.

A candidate in Mexico's federal representative elections kicked off his campaign in the border city of Ciudad Juárez inside a coffin to draw attention to those who had died from COVID and organised crime. #NoComment pic.twitter.com/GvOJO4eC7W

Carlos Mayorga, candidate for federal representative with the Solidarity Encounter Party, lies in a coffin as part of his campaign slogan 'If I don't deliver, let them bury me alive' in Ciudad Juarez, Mexico. More photos of the day: https://t.co/GvJyoFs7jX ???? @jluisfoto83 pic.twitter.com/SeMP2QQsje