Un politician i-a încurajat pe locuitorii din Alabama să folosească armele pentru a-i speria pe oficialii care promovează vaccinarea anti-Covid

Marjorie Taylor Greene i-a încurajat pe locuitorii din Alabama să folosească armele pentru a-i speria pe oficialii care-i întreabă despre statutul lor de vaccinare. Politicianul din Georgia a făcut afirmațiile la un miting organizat din Dothan, Alabama, pe 23 iulie.

„Vouă, oamenilor norocoși de aici din Alabama, s-ar putea să vă bată la ușă, deoarece am auzit că Alabama ar fi unul dintre cele mai nevaccinate state din America”, spune ea.

Ea i-a avertizat că Joe Biden își va trimite „prietenii de stat din poliție” la casele lor, pentru a le verifica statutul de vaccinare.

„Va trimite pe unul dintre prietenii săi din poliție să bată la ușă, să-ți ia numele, adresa, numele membrilor familiei, numerele de telefon, numerele de telefon mobil, probabil că îți cer numărul de securitate socială și dacă ai făcut sau nu vaccinul.”

„Ceea ce nu știu ei este că, nouă, celor din sud, ne plac drepturile celui de-al doilea amendament și nu suntem prea binevoitori cu străinii care apar la ușă, nu-i așa?”, spune ea în uralele mulțimii.

„S-ar putea să nu le placă ce o să găsească”.

Acțiuni împotriva nevaccinaților?

Administrația Biden și agențiile de sănătate naționale promovează vaccinul anti-Covid de luni de zile. Dar nu există informații despre eventuale planuri prin care ofițerii de poliție să acționeze împotriva persoanelor nevaccinate.

Alabama are una dintre cele mai scăzute rate de vaccinare din SUA și este unul dintre cele două state cu mai puțin de 35% din populație complet vaccinată.

Rată mare de incidență

Alabama a cunoscut recent o creștere accentuată a cazurilor, iar ofițerul de sănătate al statului, Scott Harris, spune că aproape toate decesele și spitalizările Covid din Alabama sunt legate de persoane nevaccinate.

Doar 26 din cei 11.600 de cetățeni din Alabama care au murit de Covid-19 au fost complet vaccinați, conform declarațiilor lui Harris, iar majoritatea celor aproape 2.000 de pacienți Covid care se află în prezent în spitalele de stat sunt, de asemenea, nevaccinați.

Critici pentru Fauci

Greene l-a criticat apoi pe dr. Anthony Fauci, despre care a spus că este un președinte pe care „nimeni nu l-a ales”.

Ea îl acuză pe dr. Fauci că a orchestrat epidemia Covid prin finanțarea cercetării în Wuhan. „Dr. Tony Fauci a finanțat, cu dolarii dvs., laboratorul din Wuhan, nu-i așa? El a finanțat Covid-19”, afirmă ea.

Rep Marjorie Taylor Greene suggests gun owners kill people encouraging vaccinations: “…in the South we all love our Second Amendment rights. And we’re not really big on strangers showing up at our door, are we? They might not like the welcome they get.” pic.twitter.com/9KGZWD3ujd