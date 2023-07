Un pompier român aflat în misiune pe insula Rodos, a salvat un bărbat grav rănit implicat într-un accident rutier

Într-un act de curaj și devotament, el a salvat viața unui bărbat rănit într-un accident de circulație. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a făcut cunoscut gestul său eroic prin intermediul paginii lor de Facebook.

În timpul misiunii sale la Rodos, într-o dimineață, Marian a auzit un zgomot neobișnuit de puternic și a reacționat imediat, intrând în alertă. Fără ezitare, s-a îndreptat către sursa zgomotului și a descoperit o scenă înfiorătoare: o mașină grav avariată care se izbise cu putere de un parapet din beton. Înăuntru, un bărbat era rănit din cauza impactului, dar conștient.

Pompierul a acționat rapid și cu hotărâre

Dovedind un profesionalism desăvârșit și experiența sa ca pompier, Marian a acționat rapid și cu hotărâre. Prima măsură pe care a luat-o a fost deconectarea rapidă a bornele bateriei mașinii pentru a elimina riscul unui incendiu. Apoi, a rămas în permanență în contact cu victima și i-a acordat primul ajutor necesar până la sosirea ambulanței, potrivit stiridiaspora.ro.

"Am ieşit în stradă, unde am văzut o maşină care se izbise puternic de un parapet din beton. Am fugit rapid către locul accidentului... un bărbat se afla în interiorul vehiculului, era rănit în urma impactului, însă conştient. Am făcut ce ştiu mai bine şi tot ce am învăţat în cei cinci ani de când sunt pompier. Am deconectat rapid bornele bateriei, pentru eliminarea riscului de incendiu. Am menţinut permanent contactul cu victima şi i-am acordat măsurile de prim ajutor, până la sosirea ambulanţei", a povestit Marian, pompierul din Sibiu.

Marian Alexandru Budreală s-a alăturat echipelor de pompieri în 2018 și a călătorit în Grecia alături de ceilalți pompieri români pentru a ajuta la stingerea incendiilor devastatoare din insula Rodos. Cu un spirit de sacrificiu și dăruire, el a pus în practică cunoștințele sale într-un mod impresionant și a demonstrat că spiritul de salvator nu cunoaște limite.

Întregul act de eroism al lui Marian a fost apreciat și lăudat de IGSU, care a evidențiat contribuția sa valoroasă în misiunea de salvare din insula grecească. Acest act de curaj și devotament exemplar reprezintă un adevărat model pentru toți pompierii și o sursă de mândrie pentru România.