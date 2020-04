Un RECUL al PIB de 8% în 2020 estimează ministrul francez al Economiei

Guvernul francez se aşteaptă la un recul de 8% al Produsului Intern Brut în acest an, a declarat marţi ministrul Economiei şi Finanţelor, Bruno Le Maire, revizuind prognozele oficiale pentru a doua oară în decurs de o săptămână, informează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

"Carantina este mai îndelungată decât am anticipat... evident aceasta va avea un impact mai puternic asupra creşterii economice. Am preconizat o contracţie de 6%, vom avea o prognoză de creştere fixată de minus 8% în proiectul de buget rectificativ pe care îl voi prezenta mâine", a afirmat Le Maire, pentru postul de televiziune RMC/BFMTV, la o zi după ce preşedintele Emmanuel Macron a anunţat prelungirea măsurilor de izolare până pe 11 mai Separat, ministrul francez pentru Buget, Gerald Darmanin, a precizat pentru postul de radio France Info că în acest an deficitul bugetar ar urma să atingă un record postbelic de 9% din PIB."Fiecare zi, fiecare săptămână de izolare înrăutăţeşte situaţia finanţelor publice", a spus Gerald Darmanin, adăugând că nivelul datoriei publice a Franţei va creşte până la 115% din PIB, de la sub 100% din PIB anul trecut.Ambele cifre sunt cu mult peste limitele fixate în Pactul de stabilitate şi creştere, care cere ca deficitul public să fie de maxim 3% din PIB, iar datoria publică să nu depăşească 60% din PIB. Cu toate acestea, oficialii europeni au semnalat deja că regulile vor fi suspendate pe măsură ce guvernele se străduiesc să limiteze consecinţele economice ale pandemiei de coronavirus şi să evite insolvenţele şi concedierile în masă.

Bruno Le Maire a adăugat că ajutorul guvernamental pentru micile companii care riscă să intre în insolvenţă, după ce şi-au pierdut cel puţin 50% din venituri, va fi majorat până la 5.000 de euro, de la 1.500 de euro anterior. Suma totală ce va fi prevăzută în acest fond de salvare ar urma să ajungă la şapte miliarde de euro, a spus Bruno Le Maire.



Preşedintele Franţei Emmanuel Macron a anunţat luni, în cursul unei alocuţiuni televizate consacrate crizei provocate de noul coronavirus, că măsurile de izolare vor fi prelungite până la 11 mai.



"Cea mai strictă izolare trebuie să continue până luni, 11 mai", a declarat Emmanuel Macron. "Luni, 11 mai, nu va fi posibil decât dacă vom continua să fim civici, responsabili, să respectăm regulile şi dacă răspândirea virusului va continua să încetinească", a adăugat preşedintele francez. Franţa nu a fost ''în mod evident suficient de pregătită'' pentru criza cauzată de noul coronavirusul care a dezvăluit ''defecte'', a admis preşedintele francez Emmanuel Macron.