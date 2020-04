In toate localitatile din Italia, foretele de ordine paruleaza aproape non stop in incercarea de a preveni diferite fapte care ar putea fi comise in aceasta perioada de pandemie. Zilele trecute, de exemplu, au salvat un român de 71 de ani, care a căzut la 10 metri de pe podul din Piazza Zama, în apropierea șinelor de cale ferată ale secțiunii Termini-Fiumicino, din Roma. În vârstă de 71 de ani a fost salvat de cadrele medicale ajunse la fata locului, avand doar un pricior fractura. scrie publicatia: farodiroma.it