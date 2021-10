Un scandal din USR generează o situație halucinantă: Primarul Bacăului îl dă afară din primărie pe viceprimarul coleg de partid

Tensiunile dintre primarul municipiului Bacău, Lucian Stanciu Viziteu, și viceprimarul Cristian Ghingheș, ambii din USR PLUS, generează situații absurde. După ce i-a retras colegului său de partid toate atribuțiile, primarul a dispus ca biroul viceprimarului să fie mutat din primărie într-o clădire aflată la marginea orașului. Sursa scandalului ar fi, potrivit lui Ghingheș, refuzul său de a demisiona pentru a-i lăsa cale liberă unui membru Pro România, partid aliat al primarului.

Codul Administrativ intrat în vigoare în 2019 a făcut mult mai dificilă demiterea viceprimarului, astfel că primarul Stanciu Viziteu nu poate scăpa cu una cu două de colegul său de partid. Potrivit art. 152 din Codul Administrativ, „eliberarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție”.

„Cireașa de pe tort: mâine voi fi dat afară din sediul Primăriei Bacău și exilat cu biroul la marginea orașului, în incinta incubatorului Centrul de Afaceri și Expoziții. Asta în ciuda faptului că în continuare sunt viceprimar, țin audiențe și rezolv probleme pe care cetățenii mi le semnalează.

Decizia este a primarului, neîntemeiată pe vreo dispoziție legală și mi-a fost comunicată întâi verbal, apoi printr-o notă internă din care aflu că odată cu mine se mută și doamnele de la compartimentul Audit public intern, aflat, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, în subordinea directă a primarului pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile instituției.

Să recapitulăm nasoalele pe care mi le-a făcut până acum primarul coleg de alianță și acum de partid și pe care l-am ajutat să fie ales în septembrie 2020 în această funcție:

1. mi-a cerut demisia ca să las locul de viceprimar liber unui analfabet ca urmare a combinației politice pe care a făcut-o cu fostul primar trimis în judecată pentru fapte de corupție, numitul Cosmin Necula (Pro România), pus între timp director la societatea primăriei;

3. ca pedeapsă că nu am demisionat, mi-a retras atribuțiile cică pentru motive administrative pe care nici până acum nu a putut să le demonstreze, în ciuda notelor interne, interpelărilor și solicitărilor în baza Legii 544/2001 pe care le-am transmis încă de la începutul lunii septembrie și în care am cerut dovada a ceea ce mi-a reproșat în mod fals în spațiul public;

3. mi-a blocat accesul la informații în mod abuziv și le-a tot cerut funcționarilor să nu mai discute cu mine despre problemele publice pe care le tot ridic;

4, m-a scos din toate comisiile și grupurile de lucru, în ciuda activității uriașe pe care o depuneam în CLSU, Comisia Tehnică de Urbanism, Comisia pentru locuințe ANL etc.

Acum, dacă mă exilează la marginea orașului, are impresia că mă umilește și că mă izolează de funcționarii primăriei. Nici vorbă, țin steagul sus în continuare, voi taxa toate derapajele, voi continua să pun pe circuit problemele cetățenilor și să urmăresc rezolvarea lor până la capăt.

Mulțumesc pe această cale tuturor oamenilor buni din Primăria Bacău ce nu pleacă urechile la copilăriile primarului, acționând cu responsabilitate pentru rezolvarea problemelor pe care le preiau de la cetățeni și le aduc în atenția aparatului de specialitate.

Și le mulțumesc mai ales celor care, pe la colțuri și în șoaptă, îmi spun să continui, să nu mă las și că ceea ce se întâmplă este josnic și arată calitatea umană a unora sau altora.

Așadar, chiar dacă teoretic biroul meu se mută la CAEx, faptic voi fi în stradă zi de zi, monitorizând treburile publice, ducându-mi proiectele mai departe și blocând abuzurile unui primar care și-a uitat angajamentele luate în fața cetățenilor (cel mai bun exemplu este inițiativa tăierii tuturor pomilor fructiferi și gardurilor vii din oraș, blocată zilele acestea de APM și pe care am detaliat-o ieri).

La plecare, în biroul de la etajul 3 i-am lăsat primarului în primăria pe care are impresia că o gestionează pe persoană fizică o serie de suveniruri: programul cu care am candidat împreună în septembrie 2020 afișat pe calculator, două pliante cu micșorarea taxelor (pe care de rușine eu, cel puțin, nu am promovat-o nicio secundă), contractul cu băcăuanii și... o hartă fizică a orașului pentru că uneori chiar dă impresia că are mare nevoie de ea”, scrie viceprimarul Cristian Ghingheș pe Facebook.