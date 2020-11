Teatrul Apollo 111 pregătește un spectacol despre viaţa şi moartea Mihaelei Runceanu

Moartea timpurie a uneia dintre cele mai cunoscute şi apreciate cântăreţe a României anilor ’80, Mihaela Runceanu, va fi subiectul unui nou spectacol de teatru produs la Apollo111, co-scris şi co-regizat de Catinca Drăgănescu şi Gabriel Sandu, iar muzica este creată de Xenti Runceanu, verişorul artistei, potrivit news.ro.

Duoul Catinca Drăgănescu - Gabriel Sandu au documentat, în ultimii doi ani, această poveste care a marcat istoria Bucureştiului şi a lumii artistice. Piesa co-scrisă de cei doi dramatizează mai multe perspective asupra vieţii şi morţii Mihaelei Runceanu, pe fondul intervenţiei şi cenzurii regimului comunist în cariera artiştilor din epocă. Spectacolul va fi co-regizat de cei doi, iar rolul Mihaelei Runceanu va fi jucat de actriţa Oana Puşcatu.

Oana Puşcatu a absolvit Facultatea de Teatru “I.L. Caragiale” Bucureşti în anul 2014 şi este actriţă a Teatrului Mic din Bucureşti. Joacă şi pe scena teatrelor independente, este parte a companiei anglo-română Béznă Theatre din anul 2014. Pasionată de muzică, a început să cânte de la vârsta de 7 ani, a jucat în diferite musicaluri (“Chicago”, “Fecioarele Noastre Grabnic Ajutatoare”, “Familia Fără Zahar”,etc.), iar în prezent este solista trupei de cover-uri Avenue.

Repetiţiile pentru spectacol au început în luna septembrie, în condiţii de siguranţă, la teatrul Apollo111 din Bucureşti.

Distribuţia spectacolului este completată de Cristina Drăghici, Silvana Negruţiu, Vlad Galer şi István Téglás, aleşi în urma unui casting public la care s-au înscris peste 250 de actori. Gabi Albu semnează scenografia, iar Ana Cârlan proiecţiile video.

Muzica spectacolului este creată de muzicianul Xenti Runceanu, verişorul Mihaelei Runceanu, şi va include şi cele mai cunoscute refrene ale acesteia.

„Şi eu şi Catinca Drăgănescu suntem interesaţi de revizitarea istoriilor artiştilor care au creat în comunism, de felul în care arta şi destinele lor au fost afectate de cenzură, cât de moştenirea pe care aceştia ne-au lăsat-o. De Mihaela Runceanu sunt fascinat încă din adolescenţă şi mi s-a părut o idee puternică să (re)construim (sau chiar să deconstruim) povestea ei, să redăm, prin teatralitate, o altă perspectivă decât cea unilaterală, a morţii ei violente, cu care am fost intoxicaţi în media ultimilor 30 de ani. Lucrul ăsta nu se putea realiza decât printr-o documentare extinsă, care a constat în zeci de interviuri cu oameni care au cunoscut-o, prieteni, colaboratori, foşti elevi, am fost la Buzău, unde l-am cunoscut pe tatăl Mihaelei, pe domnul Runceanu, am stat vreo două zile şi într-un birou fără ferestre de la Judecătoria Bucureşti unde am studiat dosarul crimei ei, care m-a lăsat fără cuvinte", povesteşte Gabriel Sandu.

El mai spune că "pentru a putea reda povestea Mihaelei aveam nevoie de distribuţia ideală, de o actriţă care să joace şi să cânte în egală măsură de bine şi de alţi patru actori ludici, versatili, pe care i-am găsit în urma unui casting public şi cu care suntem fericiţi să lucrăm. În prezent suntem în plin proces de creaţie, iar această dinamică nouă atât pentru mine cât şi pentru Catinca, de co-scriere şi co-regie - sperăm să ofere publicului o experienţă mai bogată, prin prezentarea a două unghiuri diferite asupra aceluiaşi subiect, unite de dezideratul nostru comun de a reda memoriei Mihaelei Runceanu ceea ce i-a fost luat: decenţa, intimitatea, dreptul la o reprezentare justă. Din păcate niciun spectacol sau niciun film nu-i mai poate reda viaţa, dar atât timp cât ne-o amintim şi îi spunem povestea mai departe, ea continuă să trăiască".

Datele premierei oficiale, cu public, vor fi anunţate curând, în funcţie de evoluţia pandemiei. În prezent, teatrele din Bucureşti sunt închise pentru spectatori.

Spectacolul este co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.