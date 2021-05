Un tablou semnat de Jean-Michel Basquiat a fost adjudecat la 93 de milioane de dolari

Tabloul "In This Case" de Jean-Michel Basquiat a fost cumpărat, marţi, cu 93,1 milioane de dolari în cadrul unei sesiuni de vânzări organizată la New York de Christie's, devenind al doilea cel mai ridicat preţ pentru pictorul newyorkez, informează AFP, citat de news.ro

Această pânză de 1,98 de metri, pictată în 1983, ce reprezintă un craniu pe fundal roşu, a fost adjudecată la 81 de milioane de dolari, 93,1 milioane cu taxe şi comisioane. Preţul final este mult peste estimarea de 50 de milioane de dolari stabilită de Christie's.

Un alt craniu, "Untitled", asemănător, deţine recordul pentru un tablou de Basquiat (1960-1988), vândut în mai 2017, la Sotheby's New York, cu 110,5 milioane de dolari

"In This Case" reia două teme dominante ale operei lui Baquiat, anatomia şi reprezentarea personajelor afro-americane.

Semn al schimbării statutului lui Basquiat, astăzi în panteonul picturii, aceeaşi pânză s-a vândut în noiembrie 2002 pentru doar 999.500 de dolari.

"In This Case", care era, din 2007, proprietatea unui colecţionar privat rămas anonim, a fost prezentat public pentru ultima dată în cadrul unei expoziţii organizate de Fundaţia "Louis Vuitton", la Paris, în 2018/19.

Cu excepţia lui Basquiat, pictorii afro-americani au fost mult timp subestimaţi de colecţionari şi subreprezentaţi în muzee.

În ultimii ani, piaţa a început un proces de reevaluare a multora dintre ei. Marţi, Christie's a propus spre vânzare mai multe opere ale artiştilor de culoare cu ocazia marii sale vânzări de primăvară.

Newyorkezii de adopţie Nina Chanel Abney (990.000 de dolari), Jordan Casteel (687.500) şi Rashid Johnson (1,95 million), dar şi britanica Lynette Yiadom-Boakye (1,95 milioane) şi artistul plastic din Ghana El Anatsui (1,95 milioane) au stabilit toţi noi recorduri la această licitaţie.