Un tânăr a rămas șocat când a primit factura la întreținere: ce au putut să-i bage în plus, fără acordul lui/ Foto

Un tânăr din Cluj a primit factura la întreținere și a observat că, pe lângă celelalte sume normale, i-a fost adăugată o sumă pentru ”ajutor de înmormântare”. Recent murise o femeie care stătea la două blocuri distanță, iar administratorul a adăugat o sumă drept ajutor de înmormântare.

„Bună. Voiam să vă întreb și pe voi deoarece nu am mai auzit de asta și poate am trăit eu sub bananier. Vi se pare normal ca eu chiriaș de patru luni (irelevant și dacă eram de patru ani sau de doi zile numa) să cotizez prin factura blocului înmormântarea cuiva de la 2 scări distanță?

Mi-a venit azi factura și m-am trezit în ultimul rand cu o ceva nou de m-a lăsat mască. Vă las poza mai jos.

Țin să menționez ca nu am fost întrebați sau ceva. Ne-am trezit numa cu acest adaos în factură. Nu e vorba de bani, ca nu-i mult, e vorba ca nu e ok sa adaugi in facturi la oameni cotizatii la înmormântarea de la o vecină cu două scări distanță.

Chiar sunt curios ce parere aveti despre aceasta chestie. Și da, ați ghicit, întâmplarea e în Cluj, unde altundeva oricum? Orașul tuturor posibilităților.”, a scris tânărul pe un grup de Facebook, lăsând și dovada, factura pe care o primise, potrivit stiridecluj.ro.