Un teatru de pe Broadway va purta, în premieră, numele unei actrițe de culoare

Lena Horne este prima actriță de culoare căreia un teatru de pe Broadway îi va purta numele în onoarea ei. Teatrul de pe West 47th Street a fost construit în 1926 și găzduiește în prezent musicalul britanic de succes Six.

Lena Horne a murit în 2010 la vârsta de 92 de ani. Încă de la începuturile carierei, ea a luptat împotriva segregării rasiale și a obținut un contract important pentru un film la Hollywood. În timp, Horne a devenit o cântăreață faimoasă și a fost prima femeie de culoare nominalizată la un premiu Tony, cea mai înaltă distincție a teatrului de pe Broadway, pentru rolul principal din musicalul calypso Jamaica din 1957, conform Mediafax.

În 1981, a primit un premiu Tony special pentru „The Lady and Her Music”, un show în care a cântat și a discutat despre suișurile și coborâșurile din viața ei.

„Ne-a deschis atât de multe uși încât noi, ca oameni de culoare, îi putem mulțumi pentru că a fost un far de lumină", a declarat cântăreața și actrița Vanessa Williams pentru ABC News.

A câștigat patru premii Grammy, inclusiv un premiu pentru întreaga carieră în 1989, în timp ce albumul ei live din 1957, Lena Horne at the Waldorf-Astoria, a fost cel mai bine vândut album al unei cântărețe din istoria RCA Victor.

Atunci când actrița Halle Berry a devenit prima femeie de culoare care a câștigat un Oscar pentru cea mai bună actriță în 2002, ea a citat-o pe Horne ca fiind un pionier care i-a deschis calea.

Cu toate acestea, Horne a minimalizat adesea amploarea realizărilor sale.

„Am fost unică prin faptul că am fost un tip de negru pe care albii îl puteau accepta. Eram visul lor cu ochii deschiși. Am avut parte de cel mai rău tip de acceptare, pentru că nu a fost niciodată pentru cât de grozavă am fost sau pentru ceea ce am contribuit. Era din cauza felului în care arătam", a spus cândva Lena Horne.

Teatrul botezat Lena Horne s-a numit inițial Mansfield, apoi a fost redenumit în onoarea criticului Justin Brooks Atkinson de la New York Times.

Numele lui Horne a fost ales pentru a îndeplini o promisiune făcută de cei mai mari trei proprietari de pe Broadway atunci când artiștii de culoare au făcut presiuni pentru o mai mare recunoaștere în urma protestelor Black Lives Matter din 2020.

În septembrie, Organizația Shubert și-a redenumit Cort Theater în onoarea lui James Earl Jones, de două ori câștigător al premiului Tony.

Jujamcyn Theaters avea deja o sală cu numele dramaturgului american August Wilson, care a murit în 2005.

Chiar și primarul orașului New York, Eric Adams, a salutat schimbările din cartierul Broadway, cunoscut sub numele de The Great White Way, și care găzduiește 41 de teatre.

„Ceea ce spunem noi este că The Great White Way trebuie să aibă ceva ciocolată pe ea", a declarat primarul, potrivit BBC.