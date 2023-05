Un val de frig aduce ninsori timpurii în sud-estul Australiei.

Iarna a venit mai devreme în Australia anul acesta, un front de aer rece aducând vânturi puternice, zăpadă şi grindină în sud-estul ţării, informează Reuters.

Potrivit meteorologilor, actualul val de frig ar putea dura până la mijlocul săptămânii.

Luni a nins la Oberon, o localitate situată la aproximativ 120 km vest de Sydney, iar Biroul de Meteorologie a avertizat crescătorii de oi din întregul sud-est şi din zonele alpine că există riscul ca animalele lor să moară dacă vor fi expuse la condiţii de frig şi umezeală. informează Agerpres.

Staţiunea de schi Perisher a primit 10 cm de zăpadă în ultimele 30 de ore, cu puţin peste o lună înainte de începerea sezonului de schi.

Temperaturile de-a lungul coastei de est au sfidat toamna şi au scăzut sub zero grade Celsius luni dimineaţa, a declarat luni pentru Nine News meteorologul Dean Narramore, de la Biroul de Meteorologie.

Zborurile au avut întârzieri la Sydney, după ce aeroportul a închis două piste de la sfârşitul zilei de duminică până luni, cu puţin înainte de prânz, din cauza vântului puternic, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Frontul de aer rece care traversează sud-estul ţării a început în weekend cu temperaturi care au coborât mult sub media lunii, potrivit Biroului de Meteorologie, care a prognozat condiţii de îngheţ dimineaţa până la începutul zilei de miercuri.

Capitala Canberra a fost acoperită de zăpadă duminică, însă aceasta s-a transformat rapid în noroi, pe măsură ce temperaturile au crescut în timpul zilei, potrivit unor filmuleţe distribuite pe reţelele de socializare.