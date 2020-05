Un viticultor italian a închiriat un avion privat pentru a-şi aduce din România o echipă de femei care lucrează pentru el la vie

Viticultorul italian Martin Foradori Hofstatter a decis să închirieze un mic avion privat pentru a-şi aduce din România o echipă de femei care lucrează pentru el de mai mulţi ani, informează AFP, potrivit Agerpres.

Martin Foradori Hofstatter are o vie în oraşul Termeno, provincia Bolzano, nordul Italiei, celebră pentru vinul său alb. De peste zece ani, Hofstatter se bazează pe o echipă de românce care îi lucrează via. În general, româncele ajung în Italia cu un microbuz şi rămân la muncă timp de mai multe luni. Însă în acest an, pandemia de Covid-19 şi închiderea graniţelor a împiedicat tinerele din România să ajungă în Italia pe traseul obişnuit.În condiţiile în care munca la vie nu putea aştepta, Martin Foradori Hofstatter a închiriat un mic avion privat pentru ca muncitoarele din România să ajungă direct la Termeno, acesta fiind prima călătorie cu avionul pentru unele dintre românce.

"Michael (agronomul italian care coordonează munca româncelor, n.r.) m-a sunat să îmi spună vom pleca cu avionul. Până acum nu am călătorit niciodată cu avionul. A fost o experienţă super" a declarat Maria Codrea, 39 de ani, din Călineşti, România. "Eu lucrez şi în Romania, tot la câmp, unde este mult de lucru, dar nu la vie. Însă pentru moment, nu aveam de lucru", a adăugat Maria.



Tânăra face parte dintr-o echipă de opt românce care vor rămâne la Termeno până la mijlocul lunii iulie, după care se vor reîntoarce acasă. O a doua echipă, formată din aproximativ 20 de muncitoare, tot din România, va reveni la Termeno la sfârşitul lunii august pentru culesul viei.



"Teoretic, aş fi putut găsi muncitori şi aici în Italia, însă acum italienii nu mai vor să lucreze la câmp sau la vie. Dispar după câteva zile de muncă", a explicat Martin Foradori Hofstatter. "Morala poveştii este că sunt fericit că am putut să am tinere din România care să lucreze pentru mine de peste zece ani. Sper că munca în agricultură va fi apreciată mai bine", a concluzionat Hofstatter.



În fiecare vară, zeci de mii de muncitori sezonieri din Africa dar şi din Bulgaria, România, India şi Macedonia de Nord vin în mod normal în Italia pentru a recolta fructe şi legume. Însă pandemia de coronavirus, care a lovit puternic Italia şi a provocat peste 33.000 de morţi, a blocat transferul de muncitori străini, vitali pentru sectorul agricol italian.