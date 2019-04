Un volum de memorii al cântăreţului Prince va fi lansat în octombrie

Un volum care conţine memoriile neterminate ale cântăreţului american Prince, decedat în 2016, va fi publicat pe 29 octombrie şi va include fotografii şi alte texte, a anunţat luni editura Penguin Random House, potrivit AFP şi Reuters, scrie Agerpres.

Titlul cărţii, ''The Beautiful Ones'', reprezintă o trimitere la o melodie inclusă în albumul ''Purple Rain'' (1984).Muzicianul, recompensat cu mai multe premii Grammy, cunoscut pentru stilul său androgin şi melodiile pline de senzualitate, a anunţat în martie 2016, la un club din New York, că lucrează la un volum de memorii, potrivit Reuters.Conferinţa de presă şi scurtul concert de la acea dată au avut loc cu o lună înainte de decesul artistului, pe 21 aprilie 2016, la vârsta de 57 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanyl, un analgezic de 50 de ori mai puternic decât heroina.O parte din viitorul volum este reprezentată de ''memoriile rafinate pe care a început să le redacteze înainte de moartea sa tragică'', cu o secţiune neterminată dedicată copilăriei sale, a scris Penguin Random House pe pagina de internet dedicată proiectului.

Volumul va conţine, de asemenea, fotografii, albume de amintiri, versuri şi scenariul original, scris de mână, al peliculei ''Purple Rain'' din 1984, parţial biografică, care l-a transformat într-un superstar, potrivit Reuters.



Scriitorul Dan Piepenbring, care i-a dedicat un eseu artistului într-un număr din 2010 al Paris Review, semnează introducerea şi legendele imaginilor incluse în volum, a precizat Penguin Random House într-un comunicat.



Piepenbring a colaborat cu Prince la redactarea memoriilor în lunile dinaintea morţii artistului.



Melodiile lansate de Prince clasate pe primele poziţii ale topurilor muzicale includ ''When Doves Cry'', ''Kiss'', ''Little Red Corvette'' şi ''Purple Rain'', iar albumele artistului s-au vândut în milioane de exemplare.



O anchetă desfăşurată timp de doi ani după moartea vedetei nu a reuşit să stabilească modalitatea prin care artistul a obţinut un analgezic contrafăcut care conţinea fentanyl şi nu au fost formulate acuzaţii penale, au precizat autorităţile anul trecut, când au anunţat concluziile investigaţiei.