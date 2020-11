Una din cinci companii globale consideră că atacurile asupra sistemelor IoT reprezintă principala îngrijorare

Una din cinci companii globale (20%) consideră că atacurile asupra sistemelor Internet of Things (IoT) au devenit, deja, una dintre principalele lor îngrijorări privind securitatea cibernetică, relevă o cercetare realizată de Kaspersky.

Conform raportului "The State of Industrial Cybersecurity in the Era of Digitalization", pe acelaşi segment IoT, în 2020, în aproape jumătate dintre companiile chestionate (44%), personalul de securitate IT lucrează la iniţiative de protejare a sistemelor OT (tehnologie tradiţională de automatizare, n.r.) digitalizate, potrivit agerpres.ro.

În acelaşi timp, 55% din totalul organizaţiilor sunt optimiste că IoT va schimba starea de securitate a sistemelor de control industrial (ICS), iar 20% dintre respondenţi au inclus pe lista de priorităţi incidentele legate de acest segment, deşi soluţiile eficiente împotriva acestui tip de ameninţări nu sunt încă răspândite la nivel larg.

De asemenea, numărul tot mai mare de proiecte de digitalizare, cum ar fi IoT Industrial, creşte gradul de conştientizare asupra riscurilor asociate.

Astfel, pentru una din cinci companii (20%), atacurile asupra IoT au devenit, deja, una dintre principalele îngrijorări privind securitatea cibernetică, depăşind ameninţări grave, precum: breşele de date (15%) sau atacurile asupra lanţului de aprovizionare (15%).

Raportul Kaspersky a arătat că în, prezent, doar 19% dintre companii au implementat monitorizarea activă a reţelei şi a traficului, în timp ce 14% au introdus detectarea anomaliilor din reţea.

"Organizaţiile industriale continuă să implementeze standarde de digitalizare şi Industrie 4.0. Chiar şi în situaţia încetinirii pieţei, ca urmare a pandemiei COVID-19, digitalizarea este încă adoptată. De exemplu, cercetările recente ale McKinsey & Company au arătat că 90% dintre profesioniştii din zona de producţie şi din lanţul de aprovizionare intenţionează să investească în forţă de muncă pentru digitalizare. Cercetările lor arată, de asemenea, că organizaţiile unde astfel de proiecte fuseseră deja introduse, se simt mai încrezătoare în timpul crizelor", se menţionează în analiza specialiştilor.

Kaspersky este o companie de securitate IT care oferă soluţii de securitate în domeniu, prin care protejează peste 400 de milioane de utilizatori individuali şi 270.000 de companii.