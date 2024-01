VIDEO – Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia a fost atacată cu drone

"Sistemul de război electronic (EW) al rafinăriei de petrol Slavneft-YANOS a împiedicat un atac cu drone. Agențiile de aplicare a legii și serviciile speciale lucrează la fața locului", a scris Evraiev pe canalul său Telegram. El a adăugat că nu au existat victime și nici incendii.

Rafinăria de petrol Novo-Yaroslavsk (Slavneft-YANOS) a fost deschisă în 1961. În prezent, Slavneft-YANOS este una dintre cele mai mari rafinării din Rusia care produce produse rafinate. Volumul mediu de rafinare a petrolului la Slavneft-YANOS este de aproximativ 15 milioane de tone de petrol pe an.

Atacurile cu drone asupra rafinăriilor de petrol din Rusia au devenit mai frecvente în ultimele zile. În special, pe 24 ianuarie, o dronă a atacat o rafinărie din Tuapse.

Sursele RBC-Ucraine au spus că rafinăria de petrol din Tuapse, Rusia, a fost o altă țintă a Serviciului de Securitate al Ucrainei. După două explozii puternice din noaptea de 25 ianuarie, acolo a izbucnit un incendiu de amploare, iar unitatea primară de procesare a petrolului, și anume coloanele de vid și atmosferă, a fost avariată. „Vor fi multe alte surprize, se lucrează sistematic”, a spus sursa.

Pe 19 ianuarie, un incendiu puternic a izbucnit la depozitul de petrol din Klintsy, regiunea Bryansk. Rușii au susținut un presupus atac cu dronă.

An unidentified flying object attacked another oil refinery in Russia, this time the "Slavneft" refinery in Yaroslavl. It is one of the largest refineries in Russia. The extent of the damage is unclear. pic.twitter.com/KF7fhbcQTJ