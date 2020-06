Una spune, alta face: După ce a blocat funcţionarea SIIJ, Cătălin Predoiu se plânge că Secţia nu are rezultate

După ce s-a numărat printre membrii CSM care au votat împotriva organizării de concursuri pentru completarea schemei de personal la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, generând astfel o imunitate artificială chiar pentru unii membri ai CSM anchetaţi de SIIJ, ministrul Cătălin Predoiu aduce ca argument în sprijinul desfiinţării acestei structuri de parchet tocmai lipsa de performanţă.

"Secția va fi desființată, mai devreme sau mai târziu. Secția face obiectul unui proiect de lege în Parlamentul României. Această secție va fi desființată. E o discuție întreagă. Am votat în CSM pentru desființarea ei. Nu a fost eficientă în doi ani și jumătate, sub guvernarea PSD. Cei care au înființat-o voiau să descopere abuzuri în justiție. Nu au descoperit nimic. Modul în care a fost înființată văduvește structura de obiectul pentru care a fost creată. Este o excrescentă artificială a sistemului judiciar care trebuie îndepărtată. Această secție reprezintă o critică în Raportul MCV, încă de pe vremea guvernului PSD", a declarat Predoiu, la Realitatea PLUS.

Deşi nu există nicio dovadă în acest sens, Predoiu susţine că existenţa SIIJ ar genera probleme pentru România în cazul în care acordarea fondurilor europene ar fi generată de respectarea statului de drept.

"Și doamna Ana Birchall a vrut să o desființeze. E o problemă importantă, înscrisă în raportul de țară. Nu vreau să ne coste această structură miliarde. Banii de la UE vin o dată cu respectarea statului de drept. E vorba de fonduri europene, o spun și oficiali europeni. Inclusiv cancelarul german Merkel. Independența presei, statul de drept, lupta împotriva corupției sunt criterii pentru acordarea fondurilor europene. Nu vrem să pierdem miliarde de la UE din cauza acestei structuri. Secția trebuie desființată, pentru abuzuri în justiție există legi și pârghii", a afirmat ministrul Justiției.