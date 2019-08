BREAKING Unchiul Alexandrei răstoarnă tot cazul Caracal: Polițiștii spun acum la SIIJ că nu au fost împiedicați de procuror să intre în casă!

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, fata care a sunat la 11 din casa lui Gheorghe Dincă, că în acest moment polițiștii din Caracal și-au schimbat declarațiile și spun la SIIJ că de fapt procurorul nu i-a împiedicat să intre în casă și a fost o decizie „colectivă” să se stea la poarta lui Dincă de la 11 noaptea la 6 dimineața.

„Este a 18-a zi. E imposibil sa tragi concluzii, e departe de finalizare. Foarte putin se discuta despre faptul ca Alexandra putea fi gasita de indata si putini se mai gandesc la ce-a fost. Este simplu. Nu cred in nepriceperea procurorului, iar politistii mai nou declara ca nu au fost impiedicati. deci la ancheta care are azi loc la Caracal de cei de la SIIJ apar surprizeNu au mai fost impiedicati de procuroru, nu. A fost o decizie colectiva, Efectiv m-as infige in gatul lor daca ar fi aici. initial au bananauit si s-au dus pe piste gresite politistii si au zic ca i-aoprot procurorul. de fapt au stat la sediul politiei, iar la casa acetui animal erau niste politisti care nu au intrat, nu le-a zis nimeni sa nu intre, conform propriilor declaratii”, a zis Alexandru Cumpanasu la Antena 3.

