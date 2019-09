Unchiul Alexandrei, REACȚIE FULGER la dosarul deschis de Parchectul General privind activitatea INML în Cazul Caracal

Unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, a reacționat la vestea că Parchetul General a deschis un dosar privind favorizarea infractorului în cazul analizării probelor descoperite la Caracal.

"Este o mică victorie împotriva unui sistem extrem de ticălos. Am depus la Parchetul General o plângere penală după ce am sesizat Ministerul Sănătății. Eu m-am sesizat după raportul MS privind activitatea INML. Raportul arăta clar că nu s-au respectat procedurile. Mie expertiza mi-a ridicat semne de întrebare când am văzut că a fost făcută expertiza genetică de pe 2 până pe 3 seara. Pe baza acestor elemente a fost începută urmărirea penală de PG după ce am depus plângere", a declarat Cumpănașu.