VIDEO Denunțătorul șefului UNIFARM: După ce am avertizat că e corupt, Ministerul Sănătății a cumpărat marfă în continuare

Deputatul USR Emanuel Ungureanu, denunțătorul directorului Unifarm, a acuzat marți, în plenul Camerei Deputaților, că Adrian Ionel a fost „ținut în brațe” de liberali.

Citește și: Document oficial: Guvernul Orban a creat 1.203 locuri de muncă la stat .

„In 11 mai am spus de la aceasta tribuna ca acest domn nu ar trebui pus nici macar bisnitar la un bazar. Am spus ca am informatii ca acest domn a vandut catre spitale masti neconforme ca fiind FPP2, a vandut spitalelor masti pentru zugravi cu 29 de lei/bucata mintind in facturi, fara certificat de conformitate. DNA m-a chemat martor a doua zi, am dat date. Cine l-a tinut in functie pe acest domn? Vom afla. L-a tinut in brate PNL (...) Dupa ce am avertizat ca acest individ e corupt, Ministerul Sănatatii a cumparat marfa de la UIFARM si a distribuit-o inclusiv in spitalele din Moldova.

Domnule ministru, veţi rămâne în istorie ca acel medic care s-a expus în contextul pandemiei pentru a da un sentiment de siguranţă doctorilor care nu sunt infractori aşa cum încearcă să se spună. Că nu aţi avut puterea pe care o manifestaţi acum, aţi scăpat de Georgeta Bumbac, de Angheloiu, de Iulia Costin, de personaje care au blocat sistemul, care au blocat rapoarte, care au făcut acte de corupţie, care au protejat în mai multe guverne manageri corupţi. Da, aţi făcut un lucru bun. Dar nu vă opriţi aici. Nu este normal să blocăm concursurile doar pentru managerii pe care îi protejează partidul.”, a declarat USR-istul.

El a spus că pe lângă șeful Unifarm mai dă și alt nume: „Petrică Șușca, manager la spitalul județean Cluj, menținut în funcție de actualul guvern chiar dacă sunt rapoarte privind neregulile facute in spital”.

------