Ungurii iau cu asalt piața second -hand: Record de mașini nemțești și franțuzești, cumpărate în 2022

Anul trecut, numărul de mașini vândute în Ungaria a crescut cu 1,2%. Anul 2022 a fost un an turbulent pentru piața ungară a mașinilor second-hand: anul a început în forță datorită diminuării efectului noului coronavirus, dar războiul care a izbucnit în februarie a avut un impact aproape imediat, dobânzile au scăzut în martie și aprilie, apoi prețurile au început să crească, dar, per total, a fost înregistrat un alt an record în 2022, cu 830 de mii de înmatriculări, scrie portalul ungar vezess.hu.

Opel (93.976 autoturisme) a fost din nou cea mai bine vândută marcă la nivel global, înaintea Volkswagen (83.264 autoturisme) și Suzuki (70.964 autoturisme), dar a existat, de asemenea, un interes puternic pentru modelele din gama superioară, cum ar fi Audi, BMW și Mercedes, toate cele trei mărci aflându-se pe primele zece locuri.

Opel Astra s-a clasat pe primul loc atât în clasamentul național, cât și în cel al importurilor, devansând Suzuki Swift și Ford Focus, precum și Focus și Volkswagen Golf. Cei mai mulţi care au cumpărat o mașină second-hand, fie din ţară, fie din străinătate, au fost din Budapesta și judeţul Pesta, iar cei mai puţini din județul Zala.