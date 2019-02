Unitățile medicale private o critică pe Sorina Pintea în scandalul medicului impostor: Declarațiile ministrului unt menite să atragă atenţia în mod negativ

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) o critica pe Sorina Pintea, sustinand ca în lipsa unui raport privind situația din toate unităţile sanitare private, afirmaţiile ministrului Sănătății sunt menite să atragă atenţia în mod negativ asupra întregului sistem de sănătate privat.

"Instituțiile private nu sunt conștiente de ceea ce trebuie să facă, adică să presteze servicii de calitate și în siguranța pacienților. Vă asigur că în sistemul public așa ceva nu se poate întâmpla. Nu am în acest moment toate datele. (...) Acum se vede că instituțiile private pot să facă mai mult decât face o instituție publică, din păcate nu în folosul pacienților" este o generalizare de care avem parte tot mai des în ultima perioadă şi pe care o considerăm nedreaptă și inoportună, consideră Eduard Dobre, director executiv PALMED.

"Așa cum am afirmat în repetate rânduri, statul este dator să susţină sistemul medical şi să depună toate eforturile pentru a veni în sprijinul nevoilor pe care le are pacientul român. Sistemul medical este format, aşa cum bine ştim, din public şi privat. Fiecare segment are drepturi şi obligaţii, iar pentru respectarea celor din urmă se depun toate eforturile, de ambele părți. Prin urmare, atât timp cât nu există dovezi în sprijinul acestei generalizări, solicităm public ca afirmațiile să se limiteze la cazuri concrete, documentate și verificate.

PALMED consideră oportună orice iniţiativă menită să aducă progres în sistemul sanitar, un management performant şi o cheltuire raţională a banului public, atât timp cât măsurile sunt luate respectând cadrul legal şi fără a discrimina cele nouă sisteme, public şi privat, completează Eduard Dobre, director executiv al Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED", transmite PALMED.