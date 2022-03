Uniunea Europeană are în plan emiterea de obligațiuni pentru a finanţa cheltuielile cu apărarea şi energia în cele 27 de state membre

Uniunea Europeană va prezenta săptămâna aceasta un plan care prevede emiterea în comun de obligaţiuni, pe o scară largă, pentru a finanţa cheltuielile cu apărarea şi energia în cele 27 de state membre, în condiţiile în care blocul comunitar se confruntă cu consecinţele invadării Ucrainei, informează Bloomberg, citat de Agerpres.

Potrivit unor oficiali din apropierea acestui dosar, propunerile ar putea fi prezentate după summitul de urgenţă al liderilor europeni care va avea loc în perioada 10-11 martie la Versailles, Franţa. Oficialii lucrează încă la detaliile referitoare la modul cum se vor derula vânzările de obligaţiuni şi cât de mulţi bani intenţionează să strângă.Această măsură extraordinară vine la un an după ce UE a lansat un pachet de urgenţă în valoare de 1.800 miliarde de euro susţinut de emiterea în comun de obligaţiuni, pentru a finanţa eforturile statelor membre de răspuns la pandemie. Acum blocul comunitar se confruntă cu necesităţi mari de finanţare pe măsură ce trebuie să îşi reformeze infrastructura militară şi energetică după invadarea Ucrainei de către Rusia."Trebuie să găsim noi instrumente pentru a răspunde la noile probleme pe care această criză le-a pus în faţa noastră", a declarat luni seara comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni. Acesta a adăugat că, în opinia sa, liderii europeni vor oferi orientări politice cu privire la măsurile viitoare la summitul de la Versailles.Potrivit surselor citate de Bloomberg, planul ar urma să implice Comisia Europeană, Executivul comunitar, care va emite obligaţiunile şi va direcţiona sumele strânse spre statele membre sub forma unor împrumuturi, pentru ca acestea să îşi finanţeze cheltuielile cu apărarea şi energia.O opţiune este o structură similară cu programul SURE (-Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă-nr.), a spus un oficial citat de Bloomberg, referindu-se la o schemă care a fost utilizată pentru a finanţa iniţiativele de susţinere a locurilor de muncă după pandemie.