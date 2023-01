Universitatea Politehnica din Bucureşti va coordona un proiect de aproximativ 3,8 milioane de euro privind adaptarea la schimbările climatice

Universitatea Politehnica din Bucureşti va coordona implementarea unui proiect în valoare de aproximativ 3.800.000 euro privind crearea unui centru de competenţă în domeniul adaptării la schimbările climatice, finanţarea urmând să fie asigurată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Potrivit unui comunicat transmis marţi AGERPRES, un consorţiu coordonat de Universitatea Politehnica din Bucureşti sub îndrumarea prof. dr. habil. Mihai Datcu, alături de Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Agenţia Spaţială Română, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului şi Universitatea Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi a depus propunerea "Competence Center for Climate Change Digital Twin for Earth forecasts and societal redressment: DTEClimate", care a câştigat competiţia pentru domeniul "Adaptare la schimbările climatice" organizată în cadrul PNRR - Componenta 9 - Suport pentru Sectorul privat, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, I5. Înfiinţarea şi operaţionalizarea Centrelor de Competenţă PNRR-III-C9-2022 - I5.

Proiectul urmează să fie realizat în următoarele 36 de luni şi are ca obiectiv implementarea strategiei europene de adaptare la schimbările climatice în România prin consolidarea unei reţele naţionale de excelenţă.

Această reţea va interconecta expertiza de cercetare şi abordările inovatoare pentru a sprijini o adaptare inteligentă şi sistemică. "DTEClimate are sprijinul unei largi comunităţi de utilizatori printre care autorităţile publice centrale şi locale, organizaţii din sectorul non-guvernamental care vor susţine activ extinderea de parteneriate public-private şi dezvoltarea unei culturi a cooperării reale şi eficiente între mediul de cercetare şi industrie", se arată în comunicat.