Universitatile din Marea Britanie s-au digitalizat in doar cateva zile, de la izbucnirea pandemiei de Coronavirus COVID - 19.

Cu toate ca cele mai multe dintre acestea detineau deja unele aplicatii si platforme online, unde studentii aveau acces la cursuri, iata ca odata cu masura auto-izolarii la domiciu impusa de starea generala de carantina a tarii, universitatile si-au creat portaluri speciale pentru a sustine video-conferinte.

Astfel, profesorii se logheaza pe platforme special activate si invita toti studentii sa ia parte la cursuri si seminarii, acestia putand interactiona fara probleme atat intre ei, cat si cu profesorul. Materia este parcursa normal, iar temele de studiat sunt in continuare recomandate studentilor,

Cele mai multe universitati vor avea perioada de sesiune dupa vacanta de Pasti sau in lunile mai - iunie. Vocile profesorilor aduc din ce in ce mai mult in atentia studentilor faptul ca, cel mai probabil, se vor schimba si unele aspecte cu privire la metoda sustinerii examenelor. Acestea vor fi sustinute utilizand platformele online sau prin metoda unui eseu scris, individual sau prin grupuri de aproximativ 5 studenti, carora li se recomanda pastrarea legaturii online in vederea pregatirii materialului necesar.

Recomandarea tuturor facultatilor este ca studentii sa-si verifice cat mai des casutele de e-mail, dar si website-urile oficiale pentru noutati in ceea ce priveste digitalizarea cursurilor si examenelor.

Este de apreciat rapiditatea cu care aceste universitati s-au adaptat situatiei neprevazute aduse de starea de urgenta, cat si faptul ca cele mai multe au creat si linii telefonice speciale in vederea sustinerii studentilor cu diferite informatii privind noutatile universitare sau medicale, privind Coronavirus.

Corespondenta de la Londra, Speranta Anghel