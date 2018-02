UNSAR, precizări despre practici frauduloase ale unor service-uri din România

Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania atrage atentia asupra declaratiei din spatiul public a presedintelui interimar al Asociatiei Societatilor de Service Auto Independente, Dan Barbu, care a afirmat ca piesele reparate, montate pe vehicul dupa un accident, sunt facturate ca piese noi, potrivit unui comunicat remis ŞTIRIPESURSE.RO.

UNSAR considera ca aceasta afirmatie este una foarte grava, avand in vedere ca prin activitatea semnalata de presedintele interimar al ASSAI este pusa in pericol viata cetatenilor, prin reducerea conditiilor de siguranta pentru vehiculul reparat, iar costurile consumatorului sunt incarcate in mod nejustificat si fraudulos. Ar fi in interesul consumatorilor ca organele abilitate sa se autosesizeze si sa investigheze daca practicile incorecte semnalate de reprezentantul asociatiei service-urilor sunt reale.

Foarte grav este si faptul ca reprezentantul ASSAI face afirmatii fara niciun fundament in relatiile dintre asiguratori si service-urile cu care colaboreaza, interpretand deformat prevederi contractuale confidentiale obtinute probabil fara consimtamantul de a fi dezvaluite public.

Prin afirmatiile presedintelui ASSAI sunt prejudiciate nu doar interesele societatilor de asigurare, ci si cele ale consumatorilor si chiar ale unitatilor reparatoare in general, deoarece, intr-o economie de piata libera, concurentiala, in cadrul oricarui contract de colaborare pot exista reduceri in functie de volumul de activitate care se preconizeaza a fi derulat intre partenerii contractuali, in interesul reciproc de a fi cat mai competitivi si de a se oferi servicii de calitate pentru fidelizarea clientilor, atat in relatia cu asiguratorul, cat si in relatia cu service-ul reparator.

Referitor la despagubirile datorate in baza asigurarii RCA si la drepturile pagubitului, acestea sunt consfintite prin lege, chiar daca in ultimul timp s-a incercat deturnarea scopului final al asigurarii RCA in folosul unitatilor reparatoare si mai putin al pagubitilor.

Or, in cadrul unui dosar de dauna, relatia este strict intre Asigurator si Pagubit, primul platind o despagubire celui de-al doilea. Prin urmare, service-ul actioneaza doar ca un tert prestator de servicii de reparatie la solicitarea pagubitului, care poate primi despagubirea in avans, urmand ca ulterior sa isi aleaga unitatea reparatoare. Mai mult, in cazul in care costul total al reparatiilor (justificat cu documente) depaseste suma primita, legea ii garanteaza pagubitului dreptul de a solicita diferenta de la asigurator.

In acest context, trebuie mentionat ca noile prevederi legislative in domeniul RCA intrate in vigoare anul trecut favorizeaza cresterea costurilor cu despagubirile.

Astfel, consumatorii din Romania trebuie sa stie ca un pret exagerat de ridicat pentru reparatii nu garanteaza o calitate sporita, ci uneori poate ascunde o incercare de a creste artificial si nejustificat valoarea despagubirii, respectiv valoarea facturii achitate de asiguratori. Inerent, astfel de practici se vor concretiza mai devreme sau mai tarziu in majorarea primelor de asigurare pentru mai multe segmente de clienti. La o simpla verificare a practicilor in celelalte state membre ale UE, preturile oferite de o unitate reparatoare sunt de regula inferioare acelora practicate de un service autorizat de producator pentru o anumita marca de autovehicul, in timp ce in Romania se petrece un fenomen contrar.

Din datele medii agregate si furnizate de un sistem de specialitate rezulta urmatoarele cifre:

In 2016: s-au identificat un numar mediu de 12,05 ore de manopera in cadrul unui deviz de reparatii ce corespunde unui dosar de dauna, iar costul mediu a fost de 72,65 RON fara TVA

In anul 2017: s-au identificat un numar mediu de 12,24 ore manopera in cadrul unui deviz de reparatii ce corespunde unui dosar de dauna, iar costul mediu a fost de 76,73 RON fara TVA.

UNSAR recomanda consumatorilor, indiferent daca reparatiile vehiculelor sunt sau nu acoperite printr-o asigurare, sa fie atenti la costurile reparatiei, piesele inlocuite, dar si sa solicite factura si devizul de reparatie.

UNSAR isi reafirma interesul direct ca atat asiguratorii care practica asigurari auto, cat si service-urile auto sa ofere servicii care sa respecte cerintele legale, la standarde de inalta calitate, in beneficiul consumatorilor.