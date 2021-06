UNSAR şi ANAT lansează un Ghid cu informaţii utile pentru a veni în sprijinul celor care au în plan o călătorie

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România şi Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism lansează vineri un Ghid cu informaţii utile despre cum îţi poţi asigura o vacanţă liniştită, pentru a veni în sprijinul celor care au în plan o călătorie, conform unui comunicat remis AGERPRES.

"Redeschiderea graniţelor pentru turişti şi relaxarea măsurilor de călătorie în mai multe ţări presupun, totodată, riscuri specifice la care pot fi expuşi turiştii, precum intervenţii medicale, anularea călătoriilor, pierderea bagajelor sau a documentelor şi multe altele. Pentru a veni în sprijinul celor care au în plan o călătorie, UNSAR lansează astăzi, împreună cu ANAT - Patronatul Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România, un Ghid cu informaţii utile despre cum îţi poţi asigura o vacanţă liniştită. Indiferent de frecvenţa călătoriilor, o asigurare poate reduce riscul pierderilor financiare, în cazul în care lucrurile nu merg conform planului", se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, în 2020, chiar şi în contextul pandemiei de COVID-19, companiile de asigurare membre UNSAR au plătit despăgubiri de peste 24,5 milioane lei, din care 22,6 milioane lei pentru cheltuieli medicale, iar restul pentru acoperirea unor riscuri precum anularea călătoriei (storno), problemele cu bagajele, răspunderea civilă, pierderea documentelor, întreruperea călătoriei etc.



Comparativ, în 2019 au fost achitate daune de aproximativ 32 milioane lei, dintre care peste 29,7 milioane lei pentru cheltuieli medicale. Astfel, chiar şi în condiţiile în care numărul poliţelor încheiate de români s-a redus în 2020 faţă de 2019 (de la 485.210 poliţe în 2019, la 370.428 în 2020 ), iar valoarea totală a primelor brute subscrise s-a înjumătăţit, impactul riscurilor asupra turiştilor s-a menţinut aproape constant.



"Aceste cifre ne arată cât de important este ca turiştii să încheie o asigurare medicală de călătorie care să poată absorbi anumite cheltuieli neplanificate. Fie că este vorba de un zbor pierdut, de o problemă medicală gravă în străinătate sau pe teritoriul României sau de ivirea unei situaţii imprevizibile care ne împiedică să plecăm în vacanţă, asigurarea de călătorie poate reprezenta o plasă de siguranţă pentru turişti. În acelaşi timp, le recomandăm tuturor să se informeze din surse sigure înainte de încheierea unei poliţe de asigurare - demersul comun al UNSAR şi ANAT reprezentând încă un pas înainte în ceea ce priveşte educaţia financiară", a declarat Adrian Marin, preşedinte UNSAR.



"Societăţile de asigurare reprezintă în mod tradiţional partenerii agenţiilor de turism şi, fireşte, ai turiştilor. Dacă agenţia de turism asigură consultanţă şi buna derulare a pachetelor turistice, asigurările acoperă incidente neprevăzute care se pot întâmpla oricând, atât în timpul vacanţelor, cât şi înainte de plecarea turistului. Ne bucură să constatăm că turiştii au înţeles importanţa asigurărilor, în cele mai multe cazuri nemaifiind nevoiţi să le recomandăm încheierea unor astfel de poliţe, aşa cum procedam în trecut. În plus, agenţiile de turism au însă un mare atu, despre care încă puţini clienţi ştiu: toate pachetele de servicii de călătorie oferite sunt garantate împotriva insolvenţei - adică toţi banii achitaţi în avans sunt asiguraţi", a spus, la rândul său, Dumitru Luca, preşedintele ANAT.



Există mai multe tipuri de asigurări de călătorie disponibile, de la poliţe de bază care acoperă cheltuielile medicale pentru asistenţă medicală, consultaţii şi tratamente medicale, intervenţii în caz de urgenţă, până la poliţe mai complexe care pot acoperi asigurarea documentelor, bagajelor, sporturi de agrement, rambursarea contravalorii pachetelor turistice în cazul anulării călătoriei etc. De asemenea, pot fi acoperite şi cheltuielile medicale şi de repatriere aferente îmbolnăvirii cu COVID-19, conform condiţiilor speciale agreate la nivelul fiecărei societăţi de asigurare.