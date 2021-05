Unul dintre cei mai apreciaţi actori englezi îşi inaugurează prima expoziţie de artă la Londra

Timothy Spall, unul dintre cei mai apreciaţi actori englezi, îşi va inaugura la jumătatea lunii iunie prima expoziţie de artă, la o galerie din Londra.

Cunoscut pentru portretizarea pictorilor JMW Turner şi LS Lowry, actorul în vârstă de 64 de ani va avea acum prima expoziţie personală la Pontone Gallery, scrie News.ro.

Proprietarul galeriei, Domenic Pontone, i-a cerut lui Spall să creeze expoziţia după ce i-a văzut lucrările la Lowry Gallery din Salford, unde 14 tablouri ale lui au fost expuse pentru a marca lansarea filmului „Mrs Lowry & Son” (2019).

„Am fost puţin uimit. Mi-au plăcut mereu provocările, dar m-am gândit: Iisuse, pot face asta?”, a mărturisit el, citează The Guardian.

A fost de acord şi a creat 20 de lucrări în decurs de şase luni. Rezultatul, „Timothy Spall, Out of the Storm”, va fi văzut în galeria londoneză între 18 iunie şi 18 iulie. Aceasta va fi a treia apariţie a lui Spall într-o expoziţie, dar prima lui expoziţie solo.

Pasionat de pictură încă din adolescenţă, şi-a luat în serios hobby-ul în 2014, după ce l-a jucat pe Turner în filmul biografic regizat de Mike Leigh. În timpul pregătirii pentru filmări, a fost îndrumat de consultantul artistic Tim Wright, care a lucrat cu el doi ani. Spall a fost premiat la Cannes pentru interpretare.

Actorul a afirmat că ştia că are „ceva abilităţi”, dar nu a reluat pictura decât odată cu filmul despre Lowry, când picta neîncetat pe platoul de filmare.

Wright a descris opera lui Spall ca fiind „în tradiţia peisajului englez, dar cu element suprarealiste”.

Spall doreşte să îi lase pe critici să îi analizeze munca şi spune că este conştient cât de norocos este să aibă o expoziţie cu picturile sale. „Mii de artişti străluciţi nu sunt recunoscuţi vreodată şi sunt conştient de asta”, a mai afirmat el.

Se aşteaptă să existe şi o reacţie negativă referitor la faptul că este un actor devenit pictor, dar a spus că disciplina de a învăţa să picteze, apoi să creeze a dizolvat orice indiciu de sindrom al imposturii.