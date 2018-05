Unul dintre judecătorii care au făcut parte din CSM când s-a semnat protocolul secret cu SRI: 'Nu am discutat în niciuna dintre şedinţe'

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut public, vineri, după declasificare, protocolul de cooperare încheiat cu Serviciul Român de Informaţii (SRI) în anul 2012.

Documentul este intitulat "Protocol privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informaţii şi Consiliul Superior al Magistraturii pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, potrivit legii".

Citește și: Ofertă nesperată pentru„Diamantul” lui Becali! Suma uriașă pe care o cere latifundiarul din Pipera

Protocolul este semnat din partea CSM de preşedintele de la acea vreme, Alina Nicoleta Ghica, iar din partea SRI de directorul instituţiei, George Maior. Pe document mai apar semnăturile vicepreşedintelui CSM, Oana Schmidt-Hăineală, şi prim-adjunctului directorului SRI, generalul Florian Coldea.

Dacă mulți dintre membrii fostului CSM spun că nu știau de protocol, semnatarul documentului, Alina Ghica, susţine că în cadrul unei comisii s-a discutat despre iniţierea unui astfel de acord.

Citește și: Lovitură de teatru! Ce s-a aflat despre fabrica pe care o lăuda premierul Viorica Dăncilă – „Afirmația este falsă”

Rând pe rând, aproape toți foștii membri ai CSM și-a contrazis șefa și au spus că nu știau de un astfel de protocol. Judecătorul Alexandru Şerban spune că nici el nu știa de protocolul secret cu SRI.

"Nu am cunoştinţă despre încheierea respectivului protocol. Nu am discutat în niciuna dintre şedinţele plenului CSM despre încheierea acestui act de colaborare. De asemenea, discuţii pe marginea încheierii protocolului nu au existat nici în şedinţele secţiei pentru judecători, nici în comisiile de specilitate din care am făcut parte. În 2011, au fost doar discuţii despre modificarea legii în sensul ca magistraţii să nu mai aibă nevoie de certificat ORNISS", a declarat, pentru MEDIAFAX, judecătorul Alexandru Şerban, fost membru CSM.

Citește și: Victor Ponta surprinde! Decizia pe care a luat-o fostul premier, după ce femeile din PSD au cerut daune uriașe unei publicații .