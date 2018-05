Unul dintre mesenii de la 'Doi Cocoși' rupe TĂCEREA și sare la gâtul lui Victor Ponta: MINTE!

Fostul premier Victor Ponta susține că primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost cea care a venit la el, în timp ce se afla la botezul nepoatei lui Gabriel Oprea, eveniment care se ținea la restaurantul ”Doi Cocoși”. Fost deputat UNPR, Gigi Nețoiu, susține că Victor Ponta minte, el fiind cei care i-a Gabriela Firea și Florentin Pandele la masă, într-o locație alăturată și doar întâmplător s-au întâlnit inclusiv cu Victor Ponta.

”In legatura cu afirmatiile transmise pubic de catre Dl Victor Ponta, fac urmatoarele precizari : Eu sunt cel care a invitat la masa intr-o duminica la pranz familia Gabriela Firea si Florentin Pandele, la Restaurantul Doi Cocosi. In trecerea spre salonul rezervat, am trecut cu totii pe langa sala mare unde avea loc botezul nepoatei Domnului Gabriel Oprea. Ne-am salutat cu o parte din persoanele invitate la botez, caci asa este civilizat, deci inclusiv cu Victor Ponta. Doamna Firea nu a luat loc la masa din sala unde era organizat botezul, nu a mancat acolo, nu a dansat, nu a mai socializat cu altcineva. Impreuna cu sotia mea si copiii, au stat intr-o cu totul alta incapere. Sunt surprins ca Dl Ponta face astfel de afirmatii si ca ne taraste pe toti intr-o rafuiala personala. Daca este sa minta cineva, aceasta nu este doamna Firea. Cred ca oamenii politici trebuie sa dezbata public idei bune pentru tara si nu sa adreseze jigniri si sa raspandeasca informatii false. Este regretabil ca am ajuns sa ne pierdem vremea cu astfel de explicatii, si ma intreb ce crede dl Ponta ca are de castigat facand afirmatii care pot fi imediat contestate de cei care au fost de fata”, a declarat Gigi Nețoiu, pentru STIRIPESURSE.RO.

Victor Ponta spunea că la botezul lui Gabriel Oprea a participat și Gabriela Firea, aici cei doi având o discuție.

”Eu cu Dragnea mă mai împac, dar Firea i-ar lua gâtul mâine. Sunt atât de convins de iubirea doamnei Firea pentru domnul Dragnea cum sunt de convins de iubirea lui Netanyahu pentru palestinieni. Ea a fost la botez, la Oprea, apoi a zis că nu a fost. Firea a venit la mine, la masă, la botez, la nepoata lui Gabriel Oprea. Ea a zis că nu ne-am văzut, că a stat la separeu. Ce separeu? A venit la masă, să mă pupe, nu m-am dus eu la ea. Erau mulți pesediști, de la alte partide, nu e nimic rău aici. Acel restaurant era închiriat pentru un eveniment privat. Oameni pe care i-am promovat în PSD, dacă aveau puțină decență, spuneau: ”pe mine Ponta m-a băgat în PSD, nu mă bag în mizerii”, a spus Ponta.