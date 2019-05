Uragan la ALDE: 'Rezistăm dacă ieșim de la guvernare?' / SURSE

Liderii ALDE consideră că o intrare în opoziție ar avea mai multe dezavantaje decât avantaje, au relatat surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO, după ratarea pragului electoral la alegerile europarlamentare.

Liderii filialelor județene și conducerea centrală au analizat miercuri, la Parlament, perspectivele pentru formațiunea care asigură majoritatea guvernamentală alături de PSD.

Surse din partid au relatat ȘTIRIPESURSE.RO că s-au întors pe toate fețele opțiunile ALDE.

„Ramanem la guvernare, recalibram relatia cu PSD, impunem proiecte ALDE astfel incat sa ne identificam ca partid”, a transmis liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu, în ședința de analiză, spun sursele citate.

Surse participante la discuții au relatat ȘTIRIPESURSE.RO care sunt calculele la această oră în ALDE: iesirea de la guvernare ar avea avantajul ca ALDE nu va mai fi tinta unui 'val de ură', dar că o asemenea manevră ar dauna imaginii partidului dacă nu s-ar face in tandem cu PSD și că există riscul plecarii unor parlamentari si lideri judeteni care deja au inceput sa fie momiti de alte formatiuni 'aflate pe val'.

„Renate a fost cea mai vehementă, a spus că valul asta de ura nu se va opri si haștagul va cauta sa alimenteze cu alte tinte, cu Dancila, cu Tariceanu, cu oricine. Intrarea in opozitie ar putea sa fie o mutare buna, dar nu stim cat rezista lumea, nu toti au trecut prin astfel de situatii. Deja unii le dau pe la nas oamenilor, 'Vino la noi ca suntem pe val'. Daca iesim de la guvernare singuri e o chestie neserioasa si Tariceanu nu a fost niciodata neserios in relatia cu PSD, chiar a inghitit multe nedreptati ca sa nu apara certuri inutile. A te duce singur in opozitie nu e o solutie, deci exclus acum. Ar fi fost o solutie daca PSD dorea in opozitie, ramaneai si tu langa ei si era altceva, guvernarea PNL-USR in 6 luni de zile ar fi praf”, spun surse din ALDE.

Un prim atac la parlamentarii ALDE s-a dat in ziua instalarii sefului Camerei Deputatilor, ne-au relatat surse din partid: liderii PNL au abordat mai multi deputati ALDE sa o voteze pe Raluca Turcan, candidatul PNL.

Președintele ALDE Călin Popescu - Tăriceanu a prezentat miercuri, la finalul ședinței Biroului Politic Central al ALDE, concluziile discuțiilor pe care le-a avut cu membrii formațiunii.

“Am hotărât ca viitorul Coaliției să fie asigurat pentru că este nevoie de stabilitate politică, votul colegilor a fost covârșitor în favoarea acestei soluții. De altfel, nu credem că există o alternativă fiabilă în acest moment, chiar dacă există voci care cer demisia Guvernului, aceleași persoane recunosc că nu au capacitatea de a-și asuma responsabilitatea unei guvernări grele”, a declarat Călin Popescu – Tăriceanu.

Lista măsurilor pe care ALDE le va susține în coaliție:

Referendumul a fost unul consultativ, dar nu se poate ignora rezultatul lui – NU vor mai fi ordonanțe de urgență pe justiție.

Limitarea numărului de OUG.

Redeschiderea discuției pe OUG 114. Păstrarea măsurilor care s-au dovedit benefice (ROBOR, plafonare preț energie pentru cei vulnerabili) și abandonarea măsurilor care produc efecte negative în economie.

Rediscutarea proiectului cu Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții și hotărârea modelului care se potrivește cel mai bine.

Înființarea unei Bănci de Dezvoltare și Investiții pentru sprijinirea capitalului autohton ca proiect prioritar al FSDI.

Oficializarea „foii de parcurs” pentru toate investițiile din România, cu precădere către spitale, infrastructura rutieră și feroviară. Necesitatea urmăririi acestor investiții.

Adoptarea Codului Administrativ de către Guvern.

Urgentarea și prioritizarea alocărilor bugetare pentru informatizarea administrației centrale și locale și interconectarea acestor sisteme, cu precădere către administrația fiscală și vamală, primării și autorități emitente de documente (certificate, autorizații). Efectele acestor măsuri sunt diminuarea birocrației și a corupției.

Proiect legislativ care să prevadă că prețurile la produse și servicii trebuie să fie exprimate în lei și nu în echivalentul în euro.

ALDE va sprijini legile împotriva cămătăriei și în favoarea debitorilor – este vorba de legea plafonării dobânzilor, legea retractului litigii și legea leasingului.

Listarea unui pachet de 15-20% din Hidroelectrica.

Investiții în domeniul îngrășămintelor de către Romgaz.

Investiții în producerea de energie electrică în centrale pe gaz și în centrale fotovoltaice – Romgaz.

Alte măsuri pe care le avem în vedere – clarificarea statutului Eximbank și crearea unor mecanisme simplificate pentru primele de export și de asemenea, relansarea dialogului cu partenerii sociali

