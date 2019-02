URGENȚĂ pe masa CJUE - Solicitarea Tribunalului Olt privind obligativitatea MCV, în procedură accelerată

Solicitarea Tribunalului Olt privind obligativitatea respectării MCV de către România a ajuns deja la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. CJUE a inregistrat solicitarea trimisa de Tribunalul Olt, iar acum magistratii europeni trebuie sa stabileasca ce caracter are MCV.

"Dosarul "C-83/19"- Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania" a fost inregistrat la CJUE, potrivit portalului instantei europene.

Tribunalul Olt a decis, in momentul in care a sesizat CJUE, ca acest dosar sa fie judecat in procedura accelerata", scrie Ziare.com.