Următorul proiect al lui Spike Lee, un musical despre Viagra

Următorul proiect al cineastului american Spike Lee, cunoscut pentru „Do The Right Thing”, „Malcolm X” şi „BlacKkKlansman”, va fi un musical despre originea Viagra, medicamentul Pfizer pentru disfunţia erectilă, potrivit news.ro.

Filmul este bazat pe articolul din Esquire „All Rise: The Untold Story of the Guys Who Launched Viagra” scris de David Kushner, informează Variety.

Lee va regiza filmul muzical după un scenariu pe care l-a scris împreună cu Kwame Kwei-Armah.

Lungmetrajul va cuprinde piese originale şi muzică semnate de Stew Stewart şi Heidi Rodewald, duo-ul din spatele musicalului „Passing Strange”, premiat cu Tony.

Jackson Pictures a lui Matt Jackson va produce alături de 40 Acres a lui Lee şi Mule Filmworks.

Cel mai recent, Spike Lee a regizat versiunea cinematografică a musicalului „American Utopia” al lui David Byrne şi drama de război „Da 5 Bloods” (Netflix).

Prolificul cineast a câştigat primul Oscar din carieră în 2019, pentru scenariul „BlacKkKlansman”

Dramaturgul britanic şi regizorul Kwei-Armah a semnat, între altele, dramatizările „Twelfth Night” şi „Tree”.