Ursula face jocul Americii în dauna Europei (Comentariu)

Un comentariu-analiză extrem de interesant despre actualul controversat șef al Comisiei Europene este făcut de Dana Budeanu. Sub Titlul ”Ursula Europei”, ea face o radiografie a biografiei Ursulei von der Leyen și concluzionează că este foarte posibil ca aceasta să fie impusă la vârf inițial în Germania și apoi în Europa tocmai în dauna Europei pe care prin faptele și declarațiile sale susține că o apără.

”URSULA EUROPEI

De ceva timp am inceput sa ma uit mai atent la acest personaj care conduce destinele Europei intr-o perioada tulbure a existentei sale. Istoria familiei din care face parte este fascinanta, Ursula von der Leyen fiind un exponent contemporan al unor familii nobiliare cu influenta in ultimele trei secole. Tatal ei a fost prim-ministru al regiunii Saxonia de Jos in intervalul 1976-1990, fiind la un pas sa fie candidatul CDU pentru cancelarul Germaniei. Desi a fost sprijinit de Helmut Kohl, acesta nu a reusit sa castige competitia interna in fata lui Josef Straub, visul de cancelar fiind lasat mostenire catre fiica sa. Bunicii lui au facut parte dintr-o familie renumita de comercianti cu bumbac, fiind dintre aceia care au jucat un rol semnificativ in colonizarea Americii de catre britanici. Descendentii lui pe ramura familiei Landson detineau plantatii numeroase in America exploatate cu ajutorul sclavilor, lucru “superb” pentru orice familie respectabila din acele timpuri.

Ursula s-a casatorit in 1986 cu Heiko von der Leyen, un tanar care provenea dintr-o familie care a facut avere in comertul cu matase. Tineretea ei a fost zbuciumata, fugind in exil in Londra de frica regimului comunist din estul Germaniei, unde a trait sub numele de Rose Landson, protejata fiind de Scotland Yard. A urmat un periplu prin SUA, unde a locuit pentru 4 ani la Stanford alaturi de sotul ei, loc unde si-a cimentat relatiile cu elita americana. La inceputul anilor 2000 s-a intors in Germania, unde a facut parte din mai multe guverne succesive conduse de Merkel, intre anii 2013-2019 fiind ministru al Apararii.

Biografia pe scurt a numarului unu in Europa este plina de mistere si scandaluri succesive. A fost acuzata de plagiat in 2015, fiind salvata pe ultima suta de metri. Au urmat acuzatiile de coruptie din 2018 legate de contractele de consultanta cu firme americane in valoare de zeci de milioane de euro. Aici, este interesanta conexiunea si cu acuzatiile aduse lui Macron, puntea de legatura dintre cei doi fiind firma recunoscuta international, Mckinsey & co. Este evident ca nu exista nicio legatura intre Macron si Ursula pe acest subiect, dar privind din avion vedem practic o foaie de parcurs bifata de noile stele ale politicii europene. Ajungand catre prezent, este inutil sa mai vorbesc despre scandalul Pfizer pe achizitia de vaccinuri, unde lipsa de transparenta este cea mai mica problema despre care se poate discuta. Un hatis de fapte sulfuroase care ne lasa senzatia unui deja-vu repetitiv in noul progresism global.

Cel mai important astazi, este rolul jucat de Ursula in noua reasezare globala. Daca urmaresti atent ultimele semnale date, devine evident ca actioneaza concertat pentru a crea o ruptura in modelul european. Se misca sistematic pentru a pune la colt Polonia si Ungaria, declaratiile la zi legate de alegerile din Italiau fiind in aceeasi directie. Imi pare ca UE este condusa de un cal troian cu scopul distrugerii economice. Intr-o perioada de haos general legat de energie, toate directivele date de Comisie sunt pentru sadirea neincrederii intre statele membre. Discursurile duplicitare dublate de solutiile iluzorii la problemele concrete din prezent, ma duc cu gandul ca Ursula face jocul Americii in dauna Europei. Imi este imposibil sa analizez pe documente “plecarea” din anii ‘80 in Anglia, dar reintoarcerea rapida si ascensiunea in partidul lui Merkel, o apropiata a sferelor de influenta rusesti, trebuie sa dea de gandit. Lumea a fost condusa intotdeauna din umbra si pare ca soarta Europei a fost decisa de ceva timp, intr-un buncar ascuns de ochii lumii. Ursula Europei nu face decat sa urmeze un calendar prestabilit, din care nu poate iesi de frica trecutului sulfuros care poate exploda in orice moment.”

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App