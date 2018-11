USR, petiție online prin care cere RETRAGEREA numelui lui Liviu Dragnea - Motivul e unul HALUCINANT

Idee halucinantă a unui membru USR, pe nume Cristian Dragnea. Deranjat că poartă același nume de familie ca și liderul PSD; USR-istul cere pe petitieonline.com ca Liviu Dragnea să fie lăsat fără nume.

”Cer sa i se retraga numele de familie lui Liviu Dragnea

De cand acest politician a devenit cel mai detestat din Romania, eu, impreuna cu toti cei care purtam numele de Dragnea suportam zilnic insulte precum "Mu*e Dragnea!", ca sa dau doar exemplul cel mai celebru din multe altele.

Am ras o data, am ras de 10 ori, am ras de 1000 de ori, insa acum cand mai face cineva glume pe seama numelui meu, ma uit la el ca personajele negative din filmele lui Tarantino.

Mai rau, am intrat in USR si incerc sa fiu printre Oamenii Noi care schimba fata politicii romanesti. Din pacate, observ ca foarte multi simpatizanti ai USR sau alti cetateni spun cat se poate de serios ca nu am nicio sansa cu acest nume si ca ar trebui sa il schimb, pentru ca e compromis. Pot sa-i judec pe ei ca gandesc asa, dar vazand cat de numerosi sunt, am ajuns la concluzia ca trebuie sa fac ceva.

Ei bine, gasesc extrem de injusta si indignanta ideea sa-mi schimb eu numele! Numele meu a fost purtat de bunicul meu din comuna Dor Marunt, jud. Calarasi, care a muncit pamantul impreuna cu bunica mea toata viata sa creasca 7 copii si multi nepoti, care a luptat in razboi impotriva nazistilor si care este un model pentru mine, asa cum e si bunica mea. Dragnea este si mama mea, care m-a crescut singura in conditii foarte grele. Dragnea sunt unchi, matusi, veri, verisoare si alti membri ai familiei mele, care isi castiga cu greu existenta in tara asta pradata de unii ca Liviu Dragnea".

Asadar Liviu Dragnea nu merita sa poarte acest nume, este o rusine pentru toti cei care il purtam. Si, cum spuneam mai sus, ne compromite sansele de a intra in politica si poate si in alte domenii.