USR acuză PSD că a votat împotriva proiectului care prevede înăsprirea sancţiunilor pentru evaziune fiscală

USR acuză PSD că „pozează în partidul reformator care nu ştie ce strategii să mai propună şi ce taxe să mai inventeze pentru a strânge mai mulţi bani la bugetul de stat”, însă în realitate rămâne acelaşi partid care „apără infractorii şi furtul din bani publici, lucru văzut din nou astăzi în Parlament”, anunță news.ro.

Sursa citată adaugă că deputaţii PSD au votat, în comisia de buget a Camerei, împotriva iniţiativei USR de înăsprire a sancţiunilor pentru cei ce comit infracţiunea de evaziune fiscală. Pe 9 iunie, senatorul USR de Iaşi Cristi Berea a depus o iniţiativă legislativă pentru înăsprirea pedepselor pentru evaziune fiscală. Aceasta elimină posibilitatea plăţii unei amenzi ca alternativă a pedepsei închisorii pentru infracţiunea de evaziune fiscală, reintroduce pedepsirea faptei chiar si în condiţiile achitării prejudiciului şi diminuarea limitelor de pedeapsă la jumătate în cazul achitării prejudiciului majorat cu 20%, plus plata dobânzilor şi penalităţilor, înainte de primul termen de judecată.

Este vorba despre proiectul de modificare a Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, depus de senatorul USR, Cristi Berea, care prevede ca evazioniştii să nu mai scape de închisoare prin achitarea integrală a prejudiciului plus un bonus de 20%, aşa cum este în prezent, după promulgarea de către Klaus Iohannis a legii scrise de fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu.

„Bugetul statului pierde 4 miliarde de euro anual prin evaziune fiscală. Prejudiciile produse prin această practică sunt suportate de către constribuabili prin majorarea de taxe care să acopere deficitul bugetar, fapt ce conduce la o scădere a nivelului de trai al românilor”, susţine Cristi Berea, iniţiatorul proiectului, conform unui comunicat de presă al USR.

În dezbaterile de marţi din comisia de buget a Camerei, deputatul USR Victor Ilie a subliniat că prin actuala lege se favorizează evaziunea fiscală, în loc să se combată fenomenul.

„Vă dau un exemplu aici: am cinci afaceri şi eu decid să fac evaziune fiscală pe toate pentru că ştiu că şansele să fiu prins pe toate suntem extrem de mici, voi fi prins pe maxim două dintre ele, adaug 20% la acea sumă şi tot sunt pe câştig şi nu am nicio sancţiune. Mai mult, legea favorizează oamenii de afaceri extrem de bogaţi pentru că acei mici antreprenori, care să zicem că ar putea face evaziune fiscală, ei nu vor avea niciodată acei 20% plus prejudiciul să îi pună pe masă Fiscului, să zică «gata, scap de urmărirea penală»”, a afirmat Victor Ilie.

Deputatul USR a arătat că în contextul crizei actuale, este crucial să reducem deficitul bugetar şi ideal ar fi să facem asta fără creşteri de taxe. Iar colectarea poate creşte dacă ne asumăm cu adevărat să luptăm cu evaziunea fiscală.

Proiectul USR a primit aviz favorabil din partea Comisiei de buget a Camerei Deputaţilor, fiind întrunite 11 voturi „pentru”, nouă „împotrivă” şi o abţinere.

Pe 4 noiembrie, proiectul a primit aviz negativ din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor, parlamentarii PSD, PNL, UDMR şi AUR votând atunci împotriva iniţiativei.

Săptămâna aceasta urmează să fie votat raportul în comisia juridică a Camerei Deputaţilor, mai spune sursa menţionată.