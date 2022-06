USR cere demiterea lui Ionel Arsene: 'Autosuspendarea e prea puţin'

Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu, cere demiterea lui Ionel Arsene din funcţia de preşedinte al PSD Neamţ, apreciind că autosuspendarea reprezintă "prea puţin".

"Autosuspendarea din funcţie nu înseamnă demitere. Baronul condamnat PSD de Neamţ, Ionel Arsene, s-a autosuspendat azi din funcţia de preşedinte PSD Neamţ. E prea puţin. Ionel Arsene este condamnat în primă instanţă pentru corupţie. Este omul care a atribuit contractul de reabilitare a podului prăbuşit unei firme de casă PSD. Trebuie să dispară definitiv din viaţa politică, din fruntea Consiliului Judeţean Neamţ. Curaj, domnule Marcel Ciolacu. Demiteţi baronul din PSD", a scris reprezentantul USR, pe Facebook.Ionel Arsene s-a autosuspendat din funcţia de preşedinte al filialei PSD Neamţ, în urma incidentului de la Luţca, unde un pod aflat în administrarea Consiliului Judeţean, ce fusese reabilitat în urmă cu câteva luni, s-a prăbuşit.În urmă cu o săptămână, podul de la Luţca, reabilitat cu peste 7 milioane lei prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, s-a prăbuşit în timp ce pe el rulau un autocamion şi o autoutilitară.O persoană a fost rănită uşor în urma incidentului. DNA a deschis un dosar penal in rem ca urmare a acestui incident. De asemenea, IPJ Neamţ are în lucru două dosare penale, unul pentru vătămare corporală din culpă, iar altul pentru abuz în serviciu.Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că suspendarea lui Ionel Arsene din funcţia de preşedinte al PSD Neamţ, pe durata anchetei referitoare la prăbuşirea podului de la Luţca, ar detensiona situaţia. Marcel Ciolacu a adăugat că, din punct de vedere politic, "nu se ştie cine are implicarea cea mai mare"."Din punct de vedere politic, am vorbit cu domnul Arsene, nu ştiu cine are implicarea mai multă cu adevărat. Consiliul Judeţean este beneficiar, dar nu cel care urmăreşte fazele nici de proiectare, nici de expertiză. Şi eu cred că domnul Arsene are maturitatea politică - eu ştiu că este un bun coleg - şi în perioada anchetei cred că o suspendare a dânsului din funcţia de preşedinte a PSD-ului de la Neamţ ar detensiona acest moment, până când vin rezultatele anchetei", a explicat liderul PSD.