USR: Guvernul PSD-ALDE a trădat interesele României când a cerut UNESCO să nu includă Roșia Montană în patrimoniul mondial

USR reclamă că Guvernul PSD-ALDE a trădat interesele României după ce a cerut Comitetului UNESCO să nu voteze includerea Roşiei Montane în patrimoniul mondial şi recunoaşterea valorii sale universale excepţionale şi că situaţia României este fără precedent, fiind singurul stat care a militat pentru ca un sit al său de excepţie să nu intre în această listă. "Decizia Guvernului îngroapă Roşia Montană pentru o lungă perioadă de timp, iar şansele salvării scad cu fiecare zi care trece", afirmă USR (news.ro).

USR spune, într-un comunicat de presă transmis luni seară, că, în mod ruşinos, Guvernul a trimis un secretar de stat care le-a cerut reprezentanţilor din Azerbaidjan şi Bosnia - Herţegovina să ceară stoparea înscrierii Roşiei Montane în patrimoniul UNESCO, în timp ce alte ţări argumentau că "este o ocazie unică pentru a prezerva patrimoniul ţării pentru viitoarele generaţii".



"Este cel mai ruşinos moment al României de când este membră UNESCO. Toate statele aveau de gând să voteze pentru includere, nimeni neavând nimic de obiectat în acest sens. Nimeni, în afară de România. Interesele unor corporaţii şi ale unei clase politice vândute încă de acum 20 de ani au fost mai importante decât interesul naţional. Guvernul, prin această mişelie, a trădat interesele României", a declarat senatorul USR Vlad Alexandrescu, prezent la dezbaterile Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO din Manama în calitate de membru al Comisiei UNESCO din Parlamentul României.



USR mai spune că situaţia României este fără precedent, fiind singurul stat care a militat pentru ca un sit al său de excepţie să nu intre în această listă. Decizia Guvernului îngroapă Roşia Montană pentru o lungă perioadă de timp, iar şansele salvării scad cu fiecare zi care trece.



"Prin negocierile purtate cu membrii comitetului UNESCO, senatorul USR Vlad Alexandrescu a reuşit eliminarea unei părţi monstruoase din propunerea de amendament propusă de Guvern, anume că România nu ar fi putut reveni cu acest dosar la UNESCO înainte ca arbitrajul internaţional de la Washington să se termine, ceea ce ar fi avut drept efect practic anularea dosarului, de vreme ce recomandarea ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) pentru dosarul depus expiră în 3 ani, iar procesul poate dura 7-8 ani. Tot datorită negocierilor purtate de senatorul USR Vlad Alexandrescu, a fost inclusă menţiunea specială că România trebuie să pună în practică măsurile necesare pentru a asigura protecţia şi managementul potenţialei valori universale excepţionale a sitului Roşia Montană, aşa cum au fost identificate de ICOMOS şi că România va lucra în acest scop în strânsă cooperare cu organizaţiile consultative", mai transmite USR.



Uniunea Salvaţi România mai spune că Guvernul nu s-a făcut de ruşine doar prin decizia de a-şi trăda interesele naţionale, ci şi prin metodele de lucru şi oamenii pe care i-a trimis să reprezinte România.

Comitetul Patrimoniului Mondial a decis luni amânarea înscrierii Roşiei Montane în Patrimoniul UNESCO, la solicitarea Guvernului României, din cauza arbitrajului internaţional în curs.

"Aşa cum am afirmat şi după şedinţa CSAT în care am informat asupra acestei teme sensibile şi importante pentru România, noi, guvernarea PSD – ALDE, nu am fost şi nu suntem dispuşi să plătim din buzunarul cetăţeanului cele peste 4 miliarde de dolari care se pot pierde în urma litigiului mai sus menţionat. Aşadar, Guvernul României a solicitat amânarea, nu retragerea dosarului la UNESCO, până la soluţionarea litigiului în dosarul de arbitraj nr. ARB/ 15/ 31 - Roşia Montană, pentru care în data de 22 februarie 2018, casa de avocatură care reprezintă statul român a depus apărarea la Curtea de Arbitraj de la Washington. Decizia de astăzi este una raţională şi confirmă ca întemeiată acţiunea Guvernului României. Pe de altă parte, sunt mâhnit că atât în interiorul ţării, cât şi în afară, respectiv la Manama, acest subiect a fost tratat în mod propagandistic, uitându-se că tema Roşia Montană trebuie tratată cu seriozitate şi patriotism, ca ceea ce este, o prioritate de securitate naţională. Este grav că foşti demnitari ai statului român au preferat să facă lobby pe langă alte state împotriva intereselor României", a susţinut ministrul Culturii, George Ivaşcu.