USR îi dă replica lui Florin Roman. Ionuț Moșteanu: Avea combinații și șmecherii cu PSD

Deputat USR Ionuț Moșteanu a avut o replică dură după ce liderul deputatilor PNL Florin Roman a afirmat recent că nu poate avea incredere in USR-istii care ataca zilnic PNL in loc sa atace PSD.

Ionut Moșteanu a spus că PNL și PSD s-au supărat că USR le-a stricat „combinațiile” din Parlament.

„Aveau combinatiile lor, inclusiv dl Roman, smecherii cu PSD, 'Hai ca ma fac ca marai la tine si facem opozitie'. A venit USR in parlament si s-a terminat, am facut lumina am aratat ce se intampla acolo si nu le-a convenit”, a declarat Ionuț Moșteanu.

