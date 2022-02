USR leagă desființarea SIIJ de războiul Rusia - Ucraina: Se vrea controlul magistraților. Un stat slab e o pradă ușoara

Liderul grupului USR din Senat, Radu Mihail, a declarat luni, înainte de şedinţa de plen în cadrul căreia urmează să fie dezbătut şi votat proiectul de desfiinţare a Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), că grupul său se va opune adoptării proiectului şi va ataca la Curtea Constituţională acest act normativ dacă va trece de Senat, for decizional în acest caz, menţionând că ceea ce propune coaliţia de guvernare "nu este o desfiinţare a SIIJ" şi "se vrea controlul asupra magistraţilor din România".

"Evenimentele din Ucraina, din aceste zile, ne arată foarte clar că, pentru Rusia, o pradă uşoară este un stat slab. De aceea, ce se întâmplă în Parlamentul României acum ne îndreaptă către acest lucru. România nu trebuie să devină un stat slab, şi mă refer aici la legile care privesc independenţa justiţiei. Astăzi, în Senat, vom avea la dezbatere şi la vot legile care privesc faimoasa SIIJ, Secţia specială de investigare pentru magistraţi. Ce vedem este o întoarcere în timp, pe vremea domnului Dragnea. Domnul Predoiu vrea să-i facă cadou domnului Dragnea exact acest lucru, subordonarea justiţiei faţă de politic. Sunt lucruri care am fi sperat că dispar, lucruri care reapar acum la umbra unui conflict major în Europa şi sunt lucruri care nu pot fi ascunse sub preş, pentru că românii înţeleg foarte clar că ce propune domnul Predoiu, ce propune coaliţia de la guvernare nu este o desfiinţare a SIIJ, este de fapt o dezreinventare a acestui organism prin care, încă o dată, se vrea controlul asupra magistraţilor din România. Evident că, aşa cum am făcut-o la Cameră, ne vom opun şi la Senat. Evident că, dacă cumva trece, vom ataca această lege la Curtea Constituţională şi evident că vom face ceea ce am făcut şi în legislatura trecută, să ne batem pentru ca justiţia din România să rămână independentă", a afirmat Mihail.

Potrivit acestuia, "s-a încercat ascunderea" faptului că există o discuţie cu Comisia de la Veneţia, iar USR a fost îndepărtată de la dialogul cu aceasta.

"Săptămâna trecută, reprezentanţii Comisiei de la Veneţia au fost şi au discutat cu preşedinţii Comisiilor juridice din Cameră şi din Senat pe ascuns. Noi am solicitat (...) ca acest subiect să fie luat în calcul de către Comisia de la Veneţia, aceasta a urmat cererea noastră şi în Parlamentul României singurul partid de opoziţie democratică, USR, care a făcut această solicitare, a fost îndepărtat de la dialogul cu Comisia de la Veneţia. Nu am fost acolo să ne exprimăm punctele de vedere, este un act inadmisibil, s-au folosit tertipuri ca să ne scoată din discuţie. în mod cert ne îndreptăm pe aceeaşi cale pe care Liviu Dragnea a trasat-o în urmă cu câţiva ani", a susţinut reprezentantul USR.

La rândul ei, senatorul USR Simona Spătaru a spus că marea majoritate a magistraţilor din România nu îşi doresc o secţie specială de investigare a infracţiunilor lor, subliniind că USR se va împotrivi adoptării acestui proiect, care nu are avizul Comisiei de la Veneţia.

"Marea majoritate a magistraţilor sunt oameni oneşti şi îşi doresc ca la CSM şi în fruntea statului de drept, în fruntea Ministerului Justiţiei să se afle oameni care să apere justiţia, să apere oamenii, să apere Constituţia. Acest lucru nu se întâmplă acum de câteva luni, ce se întâmplă în acest moment este că această secţie specială devine un aparat funcţional, un aparat cu 42 de oameni, de procurori cu ţinte în frunte, care pur şi simplu îi vor împiedica pe ceilalţi magistraţi, pe miile oameni care cercetează dosare şi care pun sentinţe în justiţie. Aceia se vor simţi ameninţaţi constant de colegii lor de la Curţile de Apel şi de la Parchetul General. Ne vom împotrivi acestui proiect, care nu are avizul Comisiei de la Veneţia, pentru că ministrul Predoiu a refuzat să aştepte să aibă acest aviz, care nu poate fi decât negativ, le avem pe celelalte trei. În mod evident, această propunere prin care SIIJ devine mai puternică, mai actuală nu are cum să obţină un aviz favorabil de la Comisia de la Veneţia. Şi pentru că acest proiect este atât de nociv pentru ceea ce înseamnă justiţie în România şi statul de drept, USR se opune, va vota împotriva acestui raport de menţinere a Secţiei speciale şi ne vom lupta în continuare pentru un stat de drept în România", a conchis Spătaru.