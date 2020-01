USR nu dă șanse legii care elimină pensiile speciale: 'NU va putea să intre în vigoare'

Dan Barna, președintele USR, a declarat la Digi24 că există „niste premise” ca legea care elimină pensiile speciale să nu intre niciodată în vigoare.

„S-a făcut un pas. Cerem noi USR ca acest subiect sa fie introdus pe agendă. Ieri s-a adoptat o lege care elimină pensiile speciale, lege care are riscuri, ca să fim foarte corecți, de neconstituționalitate. Sunt niște premise că de fapt legea nu va putea să intre în vigoare pentru că are niște prevederi care o fac vulnerabilă la un control de constituționalitate. Am introdus amendamente tocmai pentru a scoate acele bombițe”, a explicat Dan Barna.

Pensiile speciale pentru mai multe categorii urmează să fie eliminate, după ce Camera Deputaților a adoptat, marți, decizional, un proiect de lege în acest sens. Printre categorii se numără parlamentari, magistrați și funcţionari publici cu statut special, excepție făcând militarii și polițiștii.

Proiectul PNL are în vedere eliminarea pensiilor de serviciu pentru mai multe categorii, printre care: deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitare al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, funcţionari publici cu statul special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România.

Proiectul legislativ a fost adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional, urmând să ajungă la președintele României pentru promulgare.