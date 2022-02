USR, pe un butoi cu pulbere! Cioloș contestă ședința convocată de #TeamBarna și plusează cu o solicitare: 'Aşa ceva nu este posibil'

O treime dintre membrii Biroului Naţional al USR au convocat şedinţa forului de conducere pentru duminică, la ora 12.00, pentru a aproba publicarea înregistrării în care Dacian Cioloş a ameninţat cu demisia. La rândul său, Dacian Cioloş afirmă că, statutar, şedinţa ar putea avea loc cel mai devreme luni seară, dar nu se opune şi le-a cerut colegilor de partid să nu conteste demersul. ”Ordinea de zi propusă are un singur punct: ”desecretizarea” ultimei şedinţe de partid în faţa întregului partid, pentru a se vedea dacă am pronunţat sau nu cuvântul demisie”, afirmă Cioloş. Preşedintele USR a cerut să se aprobe publicarea înregistrărilor de la toate şedinţele pe care le-a condus de cât este liderul formaţiunii.

”Subsemnaţii, Cătălin Drulă, Dan Barna, Ionuţ Moşteanu, Vlad Botoş, Claudiu Năsui, Cristina Prună, Adrian Echert, Stelian Ion, Silviu Dehelean, Lucian Stanciu – Viziteu, Liviu Mălureau, Radu Miruta, Radu Panait şi Radu Mihaiu - în calitate de membri ai Biroului Naţional al USR,

Convocăm, în baza art. 53 alin. 5 teza a II-a din Statutul USR, şedinţa Biroului Naţional pentru data de 06.02.2022 ora 12.00 prin Zoom”, este mesajul transmis membrilor Biroului Naţional al USR, transmite News.ro.

Potrivit documentului, şedinţa are un singur punct pe ordinea de zi: ”1. Decizie de publicare în interiorul USR a înregistrării şedinţei Biroului Naţional din data 03.02.2022”.

La rândul său, preşedintele USR a transmis un mesaj colegilor, pe grupurile interne, în care a explicat că nu se opune demersului, chiar dacă acesta nu este statutar.

”Am primit o cerere de convocare a unei şedinţe extraordinare de Birou Naţional de la Dan Barna, semnată la comun de grupul celor 14 colegi. Statutar, aşa ceva nu este posibil cu mai devreme de 48 de ore, ceea ce ar presupune că şedinţa extraordinară ar trebui să aibă loc luni seară, la jumătate de zi după şedinţa ordinară a Biroului Naţional. Am cerut celorlalţi colegi acceptul de a organiza totuşi şedinţa în mod excepţional mâine şi i-am rugat să nu conteste desfăşurarea ei. Nu e nimic de ascuns şi transparenţa e necesară pentru acest partid mai mult ca orice altceva în acest moment”, a transmis Dacian Cioloş.

Potrivit acestuia, echipa Barna doreşte să arate tuturor membrilor dacă a pronunţat sau nu cuvântul demisie.

”Ordinea de zi propusă are un singur punct: „desecretizarea” ultimei şedinţe de partid în faţa întregului partid, pentru a se vedea dacă am pronunţat sau nu cuvântul demisie. Sunt de acord, ba mai mult, am cerut ca pe ordinea de zi sa fie inclus încă un punct: publicarea tuturor şedinţelor de BN pe care le-am condus de când am devenit preşedintele partidului. Nu exista nimic de ascuns şi consider că e cât se poate de potrivit, după cum am pus în programul meu, ca totul să fie transparent”, a ai transmis Cioloş.

Liderul USR Dacian Cioloş a susţinut, vineri, că nu intenţionează să plece din partid şi nici să-şi facă grupuri separate în Parlament sub denumirea PLUS, acuzându-şi colegii de răspândirea de ştiri false.

El a admis, însă, că la şedinţa de joi seara a existat o discuţie pe tema separării grupurilor parlamentare.