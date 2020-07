USR PLUS a luat foc după ironiile lui Ludovic Orban: 'PNL prezintă sondaje măsluite'

Ludovic Orban a dovedit că PNL nu a învățat cât ar fi fost nevoie din lecția alegerilor locale din 2016 și „prezintă sondaje măsluite” în speranța de a-și păcăli candidatul, partidul și alegătorii, au susținut liderii Alianței USR PLUS, ca reacție la declarațiile premierului de joi, de la Constanța.

„Alegerile locale din 27 septembrie au o miză uriașă: după zeci de ani de „pesedism” putem câștiga alegerile și ne putem salva localitățile de această molimă numită PSD. La Constanța, după 20 de ani în care PSD a făcut legea, Alianța USR PLUS a decis să trimită PSD acasă pentru următorii cel puțin 20 de ani. Prezent la Constanța într-o scurtă vizită de campanie, premierul Ludovic Orban a dovedit că PNL nu a învățat cât ar fi fost nevoie din lecția alegerilor locale din 2016. La fel ca atunci, PNL prezintă sondaje măsluite în speranța de a-și păcăli candidatul, partidul și alegătorii. Domnul Orban a făcut publice niște informații eronate care îl prezintă pe candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Constanța cu un procentaj fals de 30-35%, iar pe candidatul USR PLUS, Stelian Ion, cu doar 12-14%”, se arată într-un comunicat de presă al Alianței USR PLUS remis MEDIAFAX.

Alianța USR PLUS amintește că în 2016 PNL a procedat exact la fel în București: l-a prezentat pe Cătălin Predoiu la 23-26% „pentru a crea impresia unui candidat puternic”.

VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 95: Rareș, te roagă Dănuța să ne explici cum e cu banii de la UE-MUE

”Care a fost realitatea și ce a urmat știm cu toții: candidatul PNL a obținut doar 11%, Primăria a ajuns în mâinile Gabrielei Firea, iar alegerile parlamentare au aruncat România în brațele lui Dragnea. O alianță de dreapta PNL-USR-PLUS în Constanța reprezentată de Stelian Ion ar obține un scor de 33%, scor egal cu cel pe care l-ar obține varianta reprezentată de Vergil Chițac, cu diferența esențială că există un potențial de creștere mai mare în favoarea candidatului USR PLUS”, se mai arată în comunicat.

Potrivit USR PLUS, „soluția rațională” pentru înlăturarea PSD la Constanța ar fi susținerea unui tandem, a candidaturii unice a USR PLUS la Primăria Constanța și a candidaturii PNL la președinția Consiliului Județean Constanța.

„Încăpățânarea și aroganța celor care se supraestimează ne pot costa la Constanța la fel de mult cum ne-au costat în 2016. Un candidat puternic nu are nevoie de tertipuri și sondaje măsluite, nici de proptele și laude exagerate din partea premierului. Înțelegem strategia de a-și supraestima candidatul, dar Constanța ar trebui tratată cu mai mult respect. Dacă în 2016 PNL Constanța și candidatul Vergil Chițac nu se sabotau reciproc, dacă alegeau să facă o alianță, PSD nu ar fi câștigat atunci nici municipiul, nici județul. Alianța USR PLUS consideră că impunerea de la București a aceleiași variante pierzătoare din 2016, a variantei pe care însăși conducerea PNL o prezenta odinioară lipsită de spirit de echipă, arată clar câtă importanță acordă PNL Constanței. Pe ideea „decât să susținem un USR-ist la Constanța, mai bine să mai dăm o șansă PSD“ nu se poate construi un parteneriat serios. Alianța USR PLUS este determinată să smulgă Constanța din ghearele mafiei PSD chiar și în lipsa unei alianțe cu PNL. Alianța USR PLUS are o echipă tânără, puternică, credibilă și un plan pentru a scăpa de PSD pentru cel puțin 20 de ani la Constanța”, conchis liderii USR PLUS.

Liderul liberalilor, premierul Ludovic Orban, a ironizat, joi, candidatura deputatului USR Stelian Ion la Primăria Constanța, afirmând că PNL se prezintă pentru această funcție cu Vergil Chițac, care are 30-35% în sondaje. „Să aleg pe altcineva, care are 12-14%?”, se întreabă el.