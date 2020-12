USR PLUS e gata să renunțe la premier, în anumite condiții (Dacian Cioloș)

Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, propunerea alianței pentru funcția de premier, a declarat duminică, după alegerile parlamentare, că alianța nu exclude să intre la guvernare cu alt premier, dacă acel premier își va asuma „planul de reformă” dorit de USR PLUS.

Întrebat ce îi vor cere lui Klaus Iohannis, la consultări de la Cotroceni, reprezentanții USR PLUS, Dacian Cioloș a spus: „Ii vom cere si propune un premier care sa coaguleze o majoritate in Parlament cu un proiect de reforma clar. Multe instittii ale statului si-au pierdut credibilitatea. Mediul economic asteapta o perspectiva clara. E clar ca deficitul bugetar va creste in perioada urmatoare, dar avem fondurile UE si este o sansa nesperata pentru Romania sa aiba banii necesari pentru aceste reforme. Astea sunt lucrurile pe care le vom pune pe masa negocierilor”.

„Ne mentinem propunerea de premier. Potrivit Constitutiei, presedintele Klaus Iohannis va alege si pornind de aici vom gestiona situatia. USR PLUS va avea propuneri de oameni care sa asume toate domeniile, nu excludem niciun domeniu (minister, n.red.)”, a adăugat el.

Întrebat dacă USR PLUS va intra la guvernare în cazul în care președintele Klaus Iohannis nu îl propune premier pe el, ci îi dă mandatul lui Ludovic Orban (PNL), Dacian Cioloș a răspuns: „Nu excludem nicio varianta daca este un premier care isi asuma programul de reforma al USR PLUS”.

