USR-PLUS își 'mușcă limba' acum, după ce COLABOREZĂ cu AUR! Dan Barna îi făcea EXTREMIȘTI și EXCLUDEA orice colaborare cu partidul lui Simion

Liderul deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, anunță faptul că partidul a negociat cu cei de la AUR pentru susținerea moțiunii de cenzură și arată că împreună cu aceștia au 122 de semnături, ceea ce înseamnă că vor putea depune moțiunea de cenzură (mai multe aici).

Gestul este cu atât mai spectaculos cu cât liderul USR-PLUS, Dan Barna, spunea în luna aprilie 2021 despre partidul condus de George Simion, AUR, că este unul de „extremiști”. Vicepremierul Dan Barna spunea în aprilie 2021 că nu are de gând să negocieze sau să colaboreze cu AUR și a numit formațiunea „un partid extremist” - „dacă dăm oricât de mic credit unui astfel de partid, nu știu unde putem ajunge”, a spus vicepremierul, la Digi24.

Întrebat dacă ar sta vreodată la masa negocierilor cu cei din AUR, Dan Barna a răspuns: „Eu nu. Cu cei de la AUR eu nu voi negocia pentru că, din punctul meu de vedere și am spus-o și de la tribuna Parlamentului, o spun și aici: AUR s-a dus într-o zonă de partid extremist. Am văzut chiar ieri lideri importanți din AUR, un purtător important de mesaj din AUR propunând public o listă cu intelectuali care trebuie uciși. Deci acolo suntem. Este o realitate pe care nu o putem ignora și dacă le dăm oricât de mic credit, nu știu unde e poate ajunge. Din punctul meu de vedere AUR este un partid extremist și eu nu voi negocia cu ei”, spunea Dan Barna.

Într-un interviu pentru Europa Liberă Dan Barna preciza: „Am văzut că liderii acestui partid au fost în fruntea manifestațiilor din București. România a avut norocul mai mult timp să nu aibă un partid extremist în Parlament. Acel noroc s-a terminat. /.../ La aceste alegeri, în contextul crizei pandemice din România, o parte din electorat, fie cei cu agendă extremistă, fie cei foarte afectați, au văzut în acest nou partid o soluție salvatoare. Iată că vedem că ei nu aduc vreo soluție, aduc violență, aduc xenofobism, aduc ură și aduc acest lucru de negândit în care medicii și asistentele sunt acuzați că luptă ca să le salveze copiii, prietenii, vecinii, bunicii. De asta spun că e un partid extremist. A te duce la spital, acolo unde e prima linie a luptei cu virusul, și să-i acuzi pe acei oameni că te asasinează, arată nu doar extremism, ci și prostie crasă și rea credință. Oamenii să nu ridice din umeri când văd grotescul și aberațiile susținute de simpatizanții AUR. Le spun oamenilor să reacționeze, să transmită la rândul lor mesaje în bulele lor că trebuie respectate regulile, mesaje că poartă mască, să transmită mesajul că există bucata mare de Românie care înțelege că singura soluție pe care o avem este să respectăm în continuare aceste măsuri, este să mergem să ne vaccinăm, nu avem altă variantă. Am văzut manifestările din Parlament, am văzut amenințările pe care le-a primit marea noastră actriță Maia Morgenstern, am văzut manifestările de la Timișoara, Brașov. E imaginea fabuloasă în care un om cu masca de oxigen pe față, în spital, suferind evident, privea manifestanți care explicau că nu există COVID și că nu trebuie purtată mască. În momentul în care un partid își asumă să rostogolească aceste știri false este într-o zonă de extremă. Manifestările violente din cursul nopții, atacuri asupra forțelor de ordine, sunt evident asociate acestei organizații, partid.”

De asemena, Dacian Cioloș spunea despre AUR că e un partid populist. El spunea în aprilie 2021 că nu crede că formaţiunea sa stătea mai prost în sondaje decât AUR, aşa cum indica la vreamea respectivă un sondaj al publicaţiei Politico.

„Una e să creşti sau să scazi în sondaje când eşti pe bară şi stai şi fluieri de pe margine despre cum merg lucrurile şi o faci şi populist şi alta e să fii la guvernare şi să îţi asumi decizii, unele dificile, altele mai dificil să ţi le asumi pentru că nu depinde doar de tine, ci depinde şi de ceilalţi. Cred că este încă prea devreme ca să apreciem cum stăm. Nu stăm bine, deci asta trebuie să o spun. USR PLUS nu stă bine, dacă ne uităm la cifrele acestea, la percepţia publică, în momentul de faţă, dar nici nu aveam cum să stăm bine, atâta vreme, după cum v-am spus, cât Guvernul nu a livrat mare parte din obiectivele pe care noi ni le-am asumat în campanie”, a spus Dacian Cioloş, întrebat de presă dacă USR PLUS are mai puţine procente privind intenţia de vot faţă de AUR.