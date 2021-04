RUPTURĂ majoră pe scena politică. USR PLUS îl acuză oficial pe Nicușor Dan că nu face reforme, ascunde bugetul și e 'populist'

Consilieri generali USR PLUS din București, în frunte cu viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu, afirmă marți seară că bugetul Capitalei pe 2021, propus de edilul Nicușor Dan (fondatorul USR) nu permite realizarea promisiunilor cu care s-a candidat în alegeri, conține estimări nerealiste și nu li se permite consilierilor să aibă acces la actele explicative, motiv pentru care USR PLUS nu va vota bugetul în forma actuală și cere retragerea acestuia:

„De doua saptamani e publicat bugetul Bucurestiului pentru anul 2021. Echipa de conilieri generali USR PLUS a analizat acest buget. Va prezint pozitia nostra inainte de votul de maine din sedinta Consiliului General.

Am facut niste promisiuni in fata bucurestenilor. Actualul buget nu sprijina realizarea obiectivelor pe care le-am asumat in fata cetatanilor. Avem estimate venituri de aproape 7 miliarde, am fost suprins sa vad acesta suma pentru ca in toate discutiile avute cu primarul au fost in jur de 4,5-5 miliarde de lei. Am cerut notele de fundamentare, adica explicatii pe care se bazeaza sumele. Raspunsul primit de la directiile din Primarie a fost ca primarul a interzis accesul consilierilor la orice fel de detalii care sa explice forma actuala a veniturilor. Avem deci motive sa credem ca estimarile de venituri nu sunt realiste. Nu putem sa ne mintim ca anul acesta o sa avem o multime de bani daca anii trecut n-am reusit. Noi vrem sa avem un buget realist.

Nu e momentul sa fim populisti, ci responsabili si buni gospodari, noi asta cerem de la Primarul General, vrem sa construiasca bugetul pe baze reale.

La Bucuresti nu a inceput reforma in sanatate, nu exista nici macar o intentie declarata a primarului in a face curatenie in ceea ce numim Mafie. Nu se reformeaza nimic in Bucuresti, esti mare nemultumire a noastra.

Nu putem aproba ceva care nu a fost discutat. Noi nu am venit aici sa ne jucam, avem o responsabilitate, cetatenii ne-au votat. Cerem primarului sa retraga proiectul de buget. USR PLUS voteaza bugetul doar dupa ce indeplineste standardele”