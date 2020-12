USR PLUS propune reformarea sistemului de management al fondurilor europene din România

Alianţa USR PLUS a anunţat, marţi, că a propus la negocierile pentru formarea coaliţiei de guvernare cu PNL şi UDMR o reformare a sistemului de management al fondurilor europene din România, inclusiv reorganizarea Ministerului Fondurilor Europene, a autorităţilor de management şi a programelor operaţionale 2021 - 2027, anunță AGERPRES.

Potrivit unui comunicat de presă transmis AGERPRES, înainte de începerea negocierilor, USR PLUS a informat că doreşte ca finanţarea europeană - fondurile de coeziune obişnuite şi Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - să constituie un capitol separat al discuţiilor.

"În viziunea Alianţei USR PLUS, Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu poate fi un nou PNDL, ci trebuie să conţină reforme structurale. USR PLUS cere o alocare de minim 20% pentru digitalizare, minim 27% pentru competitivitate şi inovare, investiţii de cel puţin 19% din banii alocaţi prin PNRR pentru sănătate, educaţie, social şi pentru copii şi tineri, cel puţin 12% pentru cercetare şi dezvoltarea de noi tehnologii şi materiale, 4 miliarde de euro direcţionate către renovarea energetică aprofundată a clădirilor", se arată în comunicat.

În opinia USP PLUS, dacă aceşti bani vor fi folosiţi prin aceleaşi "mecanisme greoaie" ale Ministerului Finanţelor Publice, atunci România riscă să nu îi mai poate utiliza.

"USR PLUS aminteşte că MFE a promis bani de urgenţă pentru spitale la începutul pandemiei şi abia în noiembrie a semnat unele contracte - a durat un an în situaţie de criză, pentru proiecte simple, ceea ce înseamnă că ar putea dura şi mai mult pentru proiectele complexe din PNRR. În acest context, Alianţa USR PLUS susţine că este nevoie de reorganizarea Ministerului Fondurilor Europene pentru a facilita absorbţia fondurilor europene şi pentru a reduce birocraţia asociată cu proiectele care implică bani de la Uniunea Europeană", se explică în comunicat.

Totodată, alianţa susţine corelarea fondurilor europene cu fondurile naţionale de dezvoltare.

"Constatăm că centralizarea Autorităţilor de Management la MFE nu a fost soluţia salvatoare pentru absorbţie, dar a creat probleme grave, se dublează politicile şi finanţările cu cele ale ministerelor de linie, făcute din bani naţionali. De aceea, propunem ca fiecare minister de linie să primească Autorităţile de Management (banii europeni) în subordine. Am înmânat partenerilor din PNL şi UDMR acest document de poziţie în prima zi de negocieri", se precizează în comunicatul citat.

USR PLUS a completat că poziţia sa este "confirmată" şi de Comisia Europeană "care a criticat planul trimis de Guvernul Orban" pentru atragerea celor 30 de miliarde de euro de la UE.

"Comisia a reproşat Guvernului că Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) nu prevede nicio reformă serioasă în domenii precum digitalizarea, protecţia mediului, sustenabilitatea economică sau educaţia", se menţionează în comunicat.